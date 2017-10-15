Google發表高階Chromebook筆電Pixelbook

近日Google發表了既高階又輕薄的新一代Chromebook筆電Pixelbook，只有1.1公斤的Pixelbook可以充當筆電，也能將鍵盤反折變成平板電腦，或是架成帳篷模式以方便觀看，並成為全球首款內建Google Assistant的筆記型電腦。

Google於去年中停賣Pixel 2 Chromebook筆電，引發外界揣測Google將從此終止採用Pixel品牌的Chromebook產品線，現在則證實Google仍將繼續打造定位為高階機種的Pixel Chromebook。（詳全文）

糗大了！Yahoo的30億用戶資料全都外洩了

圖片來源／雅虎

由Yahoo及AOL合併的新公司Oath近日坦言，經過詳細的調查之後，顯示Yahoo在2013年遭到駭客入侵時，約30億筆所有Yahoo帳號都受到影響，而不僅是2016年底所揭露的10億筆帳號。

Yahoo在2016年12月坦承，該公司在2013年遭到駭客攻擊，駭客竊取了超過10億名Yahoo用戶的帳號資料，涵蓋用戶姓名、電子郵件、電話號碼、生日、雜湊密碼，有些帳號還被取得加密或未加密的安全問題與答案，但並不包含信用卡或銀行帳號資訊。（詳全文）

Google Home家族新增Mini與Max兩成員

不只推出新筆電，Google也替Google Home智慧喇叭家族添增了Google Home Mini與Google Home Max兩大成員，前者為迷你版的Google Home，可方便置放於家中各處，接收Google Assistant指令，而Google Home Max則是高階的智慧喇叭，內建AI能力，可根據環境將聲音最佳化。

扁圓形設計的Google Home Mini顯然不是為了播放音樂而設計的，而是為了讓使用者在家中到處皆可呼叫Google Assistant來提供新聞、聽取行程，或是控制其他智慧家庭裝置。（詳全文）

禁用風波越演越烈，卡巴斯基在美再遭零售通路下架

身陷通俄疑雲的俄國籍防毒軟體卡巴斯基再遭打擊，繼美國軍方及政府部門於9月明令禁用後，現在連3C零售通路Best Buy及Office Depot也相繼下架停售。

9月美國政府宣布全數移除卡巴斯基軟體影響所及，美國最大電子產品實體零售通路Best Buy著手將軟體下架停售，理由是「太多疑問未解」。現在於該公司網站輸入卡巴斯基軟體，只會出現找不到品項的訊息。（詳全文）

Line推出125美元的Clova WAVE，正式加入智慧喇叭戰局

繼今年3月發表數位語音助理Clova之後，Line近日在日本市場推出首款基於Clova的智慧喇叭Clova WAVE，正式加入與Amazon Echo及Google Home競爭的戰局。

其實Line在今年7月便曾發表Clova WAVE試驗版，但正式版一直到最近才出爐，售價為1.4萬日幣（約125美元或新臺幣3,800元），可透過日本的Clova官網、Amazon及樂天網站購得。（詳全文）

Windows 10版Cortana可用PC來操控智慧家庭裝置

圖片來源／微軟

在智慧家庭裝置上，微軟可能比不上Amazon和Google，但是PC是它最大優勢。Windows 10版Cortana將讓使用者可以不必買額外裝置，只需要筆電或桌機，就可以聲控連網家電。

Windows 10的Cortana’s Notebook功能讓用戶可以聲控Cortana執行基本任務，包括報氣象、路況、整合郵件中的行程資訊、更新喜好的主題新聞以及追蹤運動賽事等。Windowscentral於10月初首先報導，Cortana’s Notebook近日加入一項新功能，稱為Cortana Home，它可以整合連網裝置，不過目前僅支援5樣產品，包括Wink、Insteon、Nest、SmartThings的中央溫控、感測器、相機以及飛利浦的智慧燈泡Hue等。（詳全文）

Uber iPhone 版App可暗中錄製iPhone螢幕畫面

一位App資安研究人員發現，Uber的iPhone版App具有一個祕密管道可以暗中錄製用戶的iPhone螢幕畫面。

iPhone上的相機或Apple Pay功能，一般透過名為entitlement的API供第三方App使用。但其中有些entitlement則保留蘋果自己才能用。這些名稱開頭有com.Apple.private字樣的entitlement可存取更多敏感資訊，任何使用到這些介面的第三方App在App Store審查時都會遭到駁回。（詳全文）

ThinkPad二十五歲了，聯想推出限量紀念機種

由IBM在1992年10月5日推出的ThinkPad筆記型電腦已經25歲了，為了幫ThinkPad慶生，接手IBM個人電腦事業的聯想（Lenovo）於近日發表了限量版ThinkPad的25周年紀念機種—ThinkPad Anniversary Edition 25，它有專用的音量鍵、藍色的Enter鍵，還有彩色的ThinkPad商標。

第一代ThinkPad「ThinkPad 700C」是由IBM日本大和實驗室的Richard Sapper及工程師所設計，靈感來自於日本便當盒，它曾獲得超過300個獎項，並受到企業高階主管的喜愛，迄今全球已售出超過1.3億臺ThinkPad筆電，堪稱為全球首屈一指的商用筆電。（詳全文）

全球政府首創！杜拜地政總署建立區塊鏈房地產平臺

杜拜地政總署（Dubai Land Department，DLD）近日宣布，已建立一個基於區塊鏈技術的地政資料庫，它紀錄了所有的不動產交易，成為全球首個將區塊鏈技術應用於地政的政府。

DLD的區塊鏈資料庫內含土地租賃註冊資訊，並連結了杜拜的電力暨水力局（Dubai Electricity & Water Authority，DEWA）、電信系統，以及各種相關的帳單系統，也含有個人租戶資料庫，諸如阿聯酋身分證或居留簽證的有效期，也支援電子付款。

DLD表示，該區塊鏈的全面電子化流程允許全球人民不論在何時何地都能在幾分鐘之內完成交易，而不必親自走訪政府機關。（詳全文）

Google新智慧耳機Pixel Buds能即時翻譯

近日Google在Pixel 2大會上，發表了新一代的Pixel手機、智慧個人祕書Google Home及新一代Pixel筆電之外，並出人意表地發表了名為Pixel Buds的無線智慧型耳機。

這款無線耳機主要搭配Google Pixel 2手機，只要經過藍牙配對即可使用。它支援Google Assistant語音助理技術，使用者可透過聲控請它播放音樂、播打電話、報方向等任務，一如蘋果的Air Pods。（詳全文）

傳機器狗Aibo將搭配AI聲控功能重出江湖

日本消費電子大廠Sony傳出計畫將曾經紅極一時的機器寵物狗Aibo結合現代化人工智慧（AI）功能，使之成為更有用的家中好幫手。

Sony的機器狗Aibo，因為造形可愛，加上具備簡單AI功能可和主人互動，於1999年推出後大受歡迎，接下來幾代共賣出15萬臺。然而當時Sony在AI技術有限情況下，未能使Aibo有太大突破，加上2000年之後日本遭遇網路泡沫化陷入長期低迷，Sony在2006年決定停產，而原有的Aibo團隊也拆分到了Playstation或數位相機部門。（詳全文）

Chef推出新自動化部建服務，一鍵部署雲端原生應用

圖片來源／Chef

老牌應用程式組態工具Chef發表了開源自動化派送專案Habitat的商用版Habitat Builder服務，這是一項代管服務，能夠簡化開發人員建置及部署應用程式的流程。

Habitat開源專案主要提供各種工具以自動打包程式並部署於不同的平臺上，而Habitat Builder則是一個軟體即服務（Software as a Service，SaaS）平臺，可協助開發人員建置與部署容器應用程式至不同的雲端或是容器調度平臺。（詳全文）