Google周三（10/4）發表了既高階又輕薄的新一代Chromebook—Pixelbook，只有1.1公斤的Pixelbook可以充當筆電，也能將鍵盤反折變成平板電腦，或是架成帳篷模式以方便觀看，並成為全球首款內建Google Assistant的筆記型電腦。

Google於去年中停賣Pixel 2 Chromebook筆電，引發外界揣測Google將從此終止採用Pixel品牌的Chromebook產品線，現在則證實Google仍將繼續打造定位為高階機種的Pixel Chromebook。

Pixelbook採用12.3吋的觸控式螢幕，有多種硬體規格可供選擇，如Intel Core i5或Core i7處理器、8GB或16GB的記憶體，以及128GB、256GB與512GB的儲存空間，最低階配置的售價為999美元。

Google宣稱Pixelbook為該公司有史以來所打造的最輕薄的筆電，同時也是全球首款內建Google Assistant的筆電。Pixelbook最薄之處只有1.03公分，重為1.1公斤，且鍵盤上就有Assistant按鍵，不論是說出”Ok Google”或是按下Assistant鍵都能呼叫此一數位語音助理來協助開啟文件、搜尋郵件、查看路徑、播放音樂或是控制家中的智慧家庭設備。

Google今年1月便宣布未來所有的Chromebook都將支援Android程式，Pixelbook也不例外。

此外，Google亦替Pixelbook打造了專用的觸控筆Pixelbook Pen，採用Wacom技術的Pixelbook Pen最特別的地方在於它嵌入了一個Assistant按鍵，啟用Assistant模式之後只要在Pixelbook螢幕上圈住任何畫面，就能交由Assistant針對畫面內容進行搜尋。

必須額外購買的Pixelbook Pen售價為99美元，即日起與Pixelbook一同在美國、加拿大及英國開放預購，預計於11月中旬出貨。