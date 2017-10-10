老牌應用程式組態工具Chef在本周一（10/9）發表了開源自動化派送專案Habitat的商用版Habitat Builder服務，這是一項代管服務，能夠簡化開發人員建置及部署應用程式的流程。

Habitat開源專案主要提供各種工具以自動打包程式並部署於不同的平台上，而Habitat Builder則是一個軟體即服務（Software as a Service，SaaS）平台，可協助開發人員建置與部署容器應用程式至不同的雲端或是容器調度平台。

以Habitat打包的程式沒有特定的輸出格式或運作環境，是在部署時才需要決定，它亦提供各種熱門程式語言的支架，如Node.js、Java與Ruby On Rails等，可自動偵測所使用的語言並完成應用程式的建置，部署用的成品即已包含程式、函式庫，及適用於雲端或傳統架構的元件。

IDC專案副總裁Stephen Elliot表示，雖然容器於可攜式上的好處已普遍被認同，但應用程式周期缺乏一致的包裝及調度卻限制了部署的規模，拆離包裝、部署與成品則能在一定的軟體品質與遞交速度下完成業務目標。

在雲端操作的Habitat Builder有三大基本服務，分別是建置服務、成品商店及應用程式監督，其中的建置服務帶來致的包裝與建置能力；成品商店則有公共與私有倉庫可用來存放已可部署的成品版本，且支援TAR、Docker、CloudFoundry或Kubernetes；應用程式監督主要控管運作環境的生命周期、配置更新、叢集拓樸及更新策略等。

Chef行銷副總裁Marc Holmes指出，縱使市場上有許多很棒的工具可打造容器程式，但現代的應用程式團隊還需要在不同的架構上包裝及部署程式，Habitat Builder供應了一致的包裝能力，也可因應不同的部署對象，藉由明確的分工將讓團隊關係更為緊密。

Habitat Builder目前處於免費預覽階段，價格稍後才會宣布。