Google周三（10/4）替Google Home智慧喇叭家族添增了Google Home Mini與Google Home Max兩大成員，前者為迷你版的Google Home，可方便置放於家中各處，接收Google Assistant指令，而Google Home Max則是高階的智慧喇叭，內建AI能力，可根據環境將聲音最佳化。

扁圓形設計的Google Home Mini顯然不是為了播放音樂而設計的，而是為了讓使用者在家中到處皆可呼叫Google Assistant來提供新聞、聽取行程，或是控制其他智慧家庭裝置。

Google Home Mini的售價為49美元，被視為Amazon Echo Dot的競爭對手。同樣屬於迷你喇叭造型的Amazon Echo Dot售價則是50美元，但在外觀設計上由Google Home Mini略勝一籌。

至於高階的Google Home Max則是有兩個High‑excursion低音揚聲器，以播放更渾厚與平衡的低音，也可用來大聲撥放音樂，讓音樂穿透整個房間，號稱比原本的Google Home強大20倍。

Google Home Max也是首款內建Smart Sound音效能力的喇叭，該能力源自於Google的人工智慧技術，能夠根據使用者的環境與偏好自行調整音效。

在Google的展示中，當把正在撥放音樂的Google Home Max移至牆角時，聲音瞬間變得奇怪了起來，但當它啟動AI機制以自行調整後，聲音於10秒內便恢復了正常。

Google Home Mini即日起開放預購，預計於10月19日出貨，售價399美元的Google Home Max則會在11月中旬開放預購。