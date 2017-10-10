繼於今年3月發表數位語音助理Clova之後，Line上周在日本市場推出首款基於Clova的智慧喇叭Clova WAVE，正式加入與Amazon Echo及Google Home競爭的戰局。

其實Line在今年7月便曾發表Clova WAVE試驗版，但正式版一直到上周才出爐，售價為1.4萬日幣（約125美元或3800元新台幣），可透過日本的Clova官網、Amazon及樂天網站購得。

由Line打造的Clova WAVE除了整合Line Music服務、算命服務、讀新聞及電視搖控器等功能之外，也允許使用者閱讀或傳送Line訊息，還能與Clova閒話家常。至於先前已購買Clova WAVE試驗版的用戶只要進行韌體更新便能升級至正式版。

儘管Line在全球行動傳訊服務市場中並未擠進前三名，但它卻是亞洲市場最受歡迎的行動傳訊服務，擁有逾6.5億用戶，根據Line針對Clova所規畫的願景，該公司希望能在亞洲市場提供支援當地語言的語音數位助理服務，成為亞洲首屈一指的雲端人工智慧平台。

看起來Clova現階段可能只支援日文，而進駐在Amazon Echo的Alexa則支援英文與德文，至於Google Home所內建的Google Assistant支援最多語系，涵蓋英文、法文、德文、印地文、印尼文、日文、葡萄牙文與西班牙文。