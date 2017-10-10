身陷通俄疑雲的俄國籍防毒軟體卡巴斯基再遭打擊，繼美國軍方及政府部門於9月明令禁用後，現在連3C零售通路Best Buy及Office Depot也相繼下架停售。

上個月美國政府宣佈全數移除卡巴斯基軟體影響所及，美國最大電子產品實體零售通路Best Buy著手將軟體下架停售，理由是「太多疑問未解」。現在在該公司網站輸入卡巴斯基軟體，只會出現找不到品項的訊息。

而隔天另一項通路商Office Depot也跟進宣佈將卡巴斯基產品下架。甚至有一名使用者在推特貼文顯示，Office Depot及姐妹連鎖OfficeMax將免費在店內為用戶移除卡巴斯基安全軟體Kaspersky Total Solution的服務，並提供McAfee LiveSafe一年免費授權。

由於卡巴斯基在企業及消費市場擁有相當大市佔，其他防毒業者勢必趁虛而入，接手卡巴斯基的用戶市場。

此事只是卡巴斯基遭到的最新一波打擊。上周華爾街日報引用匿名消息來源報導，2015年國安局一名約聘人員違反安全政策，私自將NSA電腦滲透及反滲透的資料傳送到個人電腦中，再經由電腦中的卡巴斯基防毒軟體，回傳給了該公司位於俄國的伺服器。該報導被卡巴斯基創辦人Eugene Kaspersky批評是美國方面製造的陰謀論。同時也有人聲援，表示NSA約聘人員將NSA自製的惡意程式傳回自己電腦，卡巴斯基軟體將之標明出來，只是克盡職責；真正有問題的是內部控管不佳的NSA自己。