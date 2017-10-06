由IBM在1992年10月5日推出的ThinkPad筆記型電腦已經25歲了，為了幫ThinkPad慶生，接手IBM個人電腦事業的聯想（Lenovo）於周四（10/5）發表了限量版ThinkPad的25周年紀念機種—ThinkPad Anniversary Edition 25，它有專用的音量鍵、藍色的Enter鍵，還有彩色的ThinkPad商標。

第一代ThinkPad—ThinkPad 700C是由IBM日本大和實驗室的Richard Sapper及工程師所設計，靈感來自於日本便當盒，它曾獲得超過300個獎項，並受到企業高階主管的喜愛，迄今全球已售出超過1.3億台ThinkPad筆電，堪稱為全球首屈一指的商用筆電。

簡稱為ThinkPad 25的紀念機種擁有復古的外型，從背光的7行鍵盤布局、專用的音量鍵、不同狀態的LED燈、藍色的Enter鍵，到彩色的ThinkPad字樣，當然少不了經典的小紅點，但它的內部規格卻是現代化的，採用英特爾Core i7 7500U處理器、NVIDIA GeForce 940MX顯示卡、Windows 10 Pro，配備14吋的觸控螢幕，電池續航力為13.9小時，整合指紋辨識功能，比ThinkPad 700C強大了許多。

ThinkPad Anniversary Edition 25售價為1899美元，只會在特定市場限量發行。