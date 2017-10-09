在智慧家庭裝置上，微軟可能比不上Amazon和Google，但是PC是它最大優勢。Windows 10版Cortana將讓使用者可以不必買額外裝置，只需要筆電或桌機，就可以聲控連網家電。

Windows 10的Cortana’s Notebook功能讓用戶可以聲控Cortana執行基本任務，包括報氣象、路況、整合郵件中的行程資訊、更新喜好的主題新聞以及追蹤運動賽事等。Windowscentral上周首先報導，Cortana’s Notebook近日加入一項新功能，稱為Cortana Home，它可以整合連網裝置，不過目前僅支援5樣產品，包括Wink、Insteon、Nest、SmartThings的中央溫控、感測器、相機以及飛利浦的智慧燈泡Hue等。

另外，音響設備商Harman Kardon本月也即將推出可整合Cortana的產品Invoke，屆時新產品也可望加入Cortana Home的列表中。

以PC來控制連網家電的策略是否能奏效，軟體還是核心。就能整合的第三方裝置而言，這個清單遠遠不如Amazon Echo。根據一份年中的調查，美國市場支援Amazon Alexa數位語音助理的功能（Skill）數量已超過15069種，遠遠領先Google Assistant的378種及微軟Cortana的65種。



在硬體方面，Amazon和Google還分別於上個月及上周再推出新款Echo及新款Google Home產品，壯大各自的智慧家庭助理裝置產品系列。