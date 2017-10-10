杜拜地政總署（Dubai Land Department，DLD）上周六（10/7）宣布，已建立一個基於區塊鏈技術的地政資料庫，它紀錄了所有的不動產交易，成為全球首個將區塊鏈技術應用於地政的政府。

DLD的區塊鏈資料庫內含土地租賃註冊資訊，並連結了杜拜的電力暨水力局（Dubai Electricity & Water Authority，DEWA）、電信系統，以及各種相關的帳單系統，也含有個人租戶資料庫，諸如阿聯酋身分證或居留簽證的有效期，也支援電子付款。

DLD表示，該區塊鏈的全面電子化流程允許全球人民不論在何時何地都能在幾分鐘之內完成交易，而不必親自走訪政府機關。

DLD的資料庫除了整合DEWA、當地的不動產開發商wasl Asset Management Group、銀行Emirates NBD及IKEA以提供便民服務外，未來也可望新增其他的合作夥伴。

儘管目前DLD的地政區塊鏈資料庫還不夠完整，但DLD預期之後該資料庫將會覆蓋所有的杜拜資產，同時開放民眾與政府機關存取，將讓不論是居住在杜拜或外地的投資人都能夠確認產權資料，以高度的公開及透明化提高數據的準確性與交易的可信度。

杜拜是在去年10月發表了「杜拜區塊鏈政策」（Dubai Blockchain Strategy），目標是讓杜拜在2020年時成為全球第一個所有交易都透過區塊鏈完成的智慧政府。

發表該政策的杜拜酋長國王儲His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum認為，區塊鏈技術為一全新且強大的工具，可望塑造一個交易更簡單及安全的未來網路環境，讓政府更有效率，催生區塊鏈產業，同時還能奠定杜拜於國際上的領先地位。

今年2月，杜拜已與IBM簽署合作協議，開始測試基於區塊鏈的國際貿易活動，橫跨3個國家的8家組織藉由區塊鏈技術將商品輸入或輸出杜拜，並以智能合約取代紙本合約，於單一平台上協調貿易融資的生命周期。