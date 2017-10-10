日經亞洲評論報導，Sony計畫將曾經紅極一時的機器寵物狗Aibo結合現代化人工智慧（AI）功能，使之成為更有用的家中好幫手。

Sony的機器狗Aibo，因為造形可愛，加上具備簡單AI功能可和主人互動，於1999年推出後大受歡迎，接下來幾代共賣出15萬台。然而當時Sony未能在AI技術有限使Aibo沒有太大突破，加上2000年之後日本遭遇網路泡沫化陷入長期低迷，Sony在2006年決定停產，而原有的Aibo團隊也拆分到了Playstation或數位相機部門。

然而如今AI技術在西方軟體公司如Google、Amazon投入下已經有了長足進步。他們將AI為基礎的人工助理技術與物聯網、語音功能結合，發展出智慧家庭助理裝置，使用者只要用聲控就能開燈、拉開窗帘、甚至煮咖啡、或由機器查詢資訊、報氣象與今日行程。另一方面，軟體銀行的人形機器人Pepper具備了AI技術，使其比傳統機器人更人性化、更活潑的互動能力，可提供銀行或零售業客戶服務，引發了新一波智慧型機器人浪潮。

報導指出，Sony已悄悄找回當年的Aibo團隊工程師，包括AI專家藤田雅博，希望重啟Aibo計畫，發展新一代結合AI聲控功能的Aibo，它不僅是寵物狗，更可勝任家中智慧助理的角色。

然而論AI技術，Sony無法和上述西方軟體公司匹敵。報導指出，今年在8月一場Sony高層會議中，代理社長暨財務長吉田憲一郎表示將不會在這些領域和他們競爭。而Sony會再決定是使用Amazon Alexa，還是Google Assistant。