Line開發大會二度登臺，明年2大戰略級平臺首度亮相，進軍IoT和企業社交平臺

圖片來源／Line Line二度在臺北舉辦臺灣開發者大會（Taiwan Techpulse 2017），7百多位開發者，不只是零售、電商或遊戲開發者，也有不少金融、銀行數位團隊參加，想要了解在臺擁有1800萬名用戶的Line平臺，除了現階段的Chatobt布局之外，下一步是戰略是什麼。 負責Line IoT平臺Line Things產品的Line技術顧問與產品團隊負責人Joseluis Takahash預告，明年會推出物聯網應用平臺Line Things，要讓Line變成是IoT裝置的管理和控制中樞，未來用Line訊息就能控制家電及更多IoT裝置，讓使用者取得IoT服務更容易，甚至Line也打算推出自己的Line Things物聯網裝置，不過，Line Things平臺要等到明年1、2月時先發布雛形，最快2月進入Alpha測試，預計2018年第4季才會正式推出。（詳全文）

博通出價1,300億美元要買高通，高科技業史上最高

圖片來源／高通

經過短期市場傳言後，網路晶片業者博通（Broadcom）正式宣布已向行動晶片巨頭高通（Qualcomm）提出以1,300億美元收購的提議，一旦完成，將創下科技業史上最高金額的併購案。

博通收購金額以包括60美元現金及10美元股票，共計每股70美元，為高通11月2日收盤股價溢價28%，總計近1,300億美元，包括250億美元的淨債。博通表示高通去年10月提出、仍在進行中的470億美元恩智浦（NXP）收購案，將不影響博通及高通之間的收購提議。（詳全文）

iPhone X可能也有螢幕烙印問題，官方：只有極端使用情況下才會發生

繼Google Pixel 2 XL後，蘋果提醒，近日正式開賣的最新旗艦機iPhone X可能也會有螢幕烙印問題。

Google Pixel 2 XL 10月初推出後問題不斷，消費者反映pOLED螢幕出現烙印、色澤暗淡及顏色偏藍現象。當時Google工程部門主管即表示，這種稱為螢幕「差別老化」是所有OLED手機的共同現象，強調Pixel 2 XL並不會比其他OLED手機來得嚴重。不過Google仍會釋出軟體更新來解決這些問題。（詳全文）

吃下IBM電腦部門還不夠，聯想要買富士通PC子公司51%股權

圖片來源／富士通

富士通近日宣布，將把旗下個人電腦子公司Fujitsu Client Computing Limited（FCCL）的51%股權出售給聯想集團（Lenovo），5%股權出售給日本政策投資銀行（DBJ），讓FCCL成為一由聯想主導的合資企業，預計於明年第一季完成交易。（詳全文）

國內三大電信均獲NCC核配4G物聯網專用電信門號

圖片來源／台灣大哥大

今年8月NCC已先審配300萬門物聯網專用門號給遠傳，隨後也審配中華電信300萬門，近日再通過台灣大哥大申請，國內五家行動電信商已有三家獲得核配040開頭的物聯網門號，有助於電信業者投入物聯網市場。NCC表示，業者未來可隨業務需要，提出申請核配新的物聯網門號。（詳全文）

跌深反彈，比特幣值再創新高，突破7,000美元

近日重現漲勢的比特幣升破7,000美元，達到歷史新高。雖然9月中在中國當局管制過熱的虛擬貨幣發行及交易，下令停止中國境內比特幣交易後，一度由5,000美元跌到3,000美元，但隨後比特幣跌深反彈，全球最大期貨交易所GME Group近期宣布年底推出比特幣期貨，帶動比特幣攻上歷史新高。（詳全文）

未來行動支付不用指紋、臉部辨識，靠心跳就能付款

圖片來源／Arm

國內行動支付逐漸普及，如何確保交易安全也引起重視，目前行動支付大多靠密碼、指紋或臉部辨識驗證交易者的身份，在Arm設計競賽中來自清大的參賽團隊「來自新心的祕密」以「心電辨識行動支付系統」奪冠，展示未來以心電辨識完成行動支付的可能性。（詳全文）

谷歌推全套4K視訊設備Hangouts Meet登場

為加速G Suite用戶對Hangouts Meet視訊會議服務的採用，Google近期推出了Hangouts Meet硬體套件，內含觸控螢幕控制器、內建麥克風功能的喇叭、4K攝影機，以及一臺由華碩打造的Chromebox，售價為1,999.99美元。上述4項元件各有功用，例如採用Chrome OS的ASUS Chromebox可用來管理與部署其他的Hangouts Meet硬體；10.1吋的觸控螢幕控制器則有直覺的觸控螢幕介面，讓使用者只要點選行事曆就能加入會議，或是檢視會議細節，也能控制靜音功能與新增與會人士。（詳全文）

搶攻私有容器平臺市場，IBM Cloud Private登場

IBM近日發表了IBM Cloud Private，這是個專門用來開發與管理就地部署且容器化應用程式的平台，有鑑於透過該平台能夠打造原生的雲端應用，將可替未來與公有雲的介接舖路。IBM Cloud Private內建知名的開源容器調度工具Kubernetes，也支援Docker容器技術與開源雲端應用程式平台Cloud Foundry。（詳全文）