富士通（Fujitsu）周四（11/2）宣布，將把旗下個人電腦子公司Fujitsu Client Computing Limited（FCCL）的51%股權出售給聯想集團（Lenovo），5%股權出售給日本政策投資銀行（DBJ），讓FCCL成為一由聯想主導的合資企業，預計於明年第一季完成交易。

富士通是在2016年1月將PC事業部獨立成FCCL，由富士通取得百分之百的FCCL股權。在新的協議中，聯想將支付255億日幣（約2.24億美元）取得FCCL的51%股權，DBJ則以25億日幣（約2200萬美元）取得FCCL的5%股權。

未來的FCCL的名稱將不會變動，也會繼續採用Fujitsu品牌，並將鎖定日本及全球市場持續推動PC的研發、設計、製造與銷售。

根據市場研究機構Gartner今年第三季的調查，該季全球的PC出貨量為6700萬台，比去年同期下滑了3.6%，製造龍頭為HP，市佔率為21.8%，聯想則以21.4%緊追其後。然而，去年第三季時，聯想仍是全球最大的PC製造商，只是在今年被HP超越。

另一方面，聯想對日本市場極有興趣，已於2011年與NEC合資設立NEC Lenovo Japan Group，成為日本最大的個人電腦集團，當時的NEC已是日本PC製造商龍頭，第二名即是富士通。

市場分析指出，新的合作案將進一步鞏固聯想於日本PC市場的地位，讓HP與Dell等業者望塵莫及。