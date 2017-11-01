為了加速G Suite用戶對Hangouts Meet視訊會議服務的採用，Google在周二（10/31）釋出Hangouts Meet的硬體套件，內含觸控螢幕控制器、內建麥克風功能的喇叭、4K攝影機，以及一台由華碩打造的Chromebox，售價為1999.99美元。

上述4項元件各有功用，例如採用Chrome OS的ASUS Chromebox可用來管理與部署其他的Hangouts Meet硬體；10.1吋的觸控螢幕控制器則有直覺的觸控螢幕介面，讓使用者只要點選行事曆就能加入會議，或是檢視會議細節，也能控制靜音功能與新增與會人士。

而4K攝影機可偵測會議室中的與會人士，內建機器學習技術可自動縮放以提供最佳視野，並有120度的視角；內建4個麥克風的喇叭是由Google負責設計與製造的設備，它能消除背景雜音與回音，可於7坪的空間內傳遞清楚的聲音。

若在更大的會議空間開會，則可串連及部署最多5個麥克風喇叭，Google並建議客戶採用功能更為強大的Logitech PTZ Pro II攝影機。

攝影機與喇叭(來源：Google)

Google表示，Hangouts Meet硬體套件在幾分鐘內就能配置完成，以連結不同樓層或不同國家的與會人員，它甚至還能自行診斷問題，也會自動更新所有元件的韌體，同時具備遠端裝置的監控與管理能力。

Google在今年3月把Hangouts拆分為Hangouts Meet與Hangouts Chat兩項服務，將Hangouts Meet定位為視訊會議服務，Hangouts Chat則是以文字為主的團隊協作平台，這兩項服務皆已被整合到G Suite中，惟Hangouts Chat目前仍為測試版。