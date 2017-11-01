國內行動支付逐漸普及，如何確保交易安全也引起重視，目前行動支付大多靠密碼、指紋或臉部辨識驗證交易者的身份，在Arm設計競賽中來自清大的參賽團隊「來自新心的祕密」以「心電辨識行動支付系統」奪冠，展示未來以心電辨識完成行動支付的可能性。

這支團隊是由清大工程與系統科學系教授吳清吉指導，團隊成員包括陳芃慈、魏士穎、邵乃俊。以心電辨識取代指紋、臉部辨識等技術的概念源自於穿戴裝置，吳清吉在接受媒體訪問時指出，時下許多穿戴裝置可偵測使用者的心跳或是呼吸，因此啟發了該團隊將之用於生物辨識的構想，國外也有類似的研究，但演算法仍有改進之處，清大參賽團隊改良後，辨識的準確率已達98%。

這套行動支付系統名為Instacardeal，相較於指紋、臉部等外顯的生物特徵，該系統能夠辨識心電訊號(electrocardiogram，ECG)，提高了生物特徵被竊取、仿造的難度。

該團隊說明何以個人的心電訊號可以成為身份辨識的依據，這是因為每個人心臟位置、胸腔構造差異，使得每個人的心電訊號也不盡相同，利用此一生物上的特徵作為支付的身份辨識依據，不易被竊取，由收銀設備存取雲端資料庫也能避免手機遺失帶來的風險。

這套支付系統包括支援Instacardeal的收銀機、智慧型手機、雲端資料庫。使用者必需先註冊個人的心電訊號，未來在店家交易時，由收銀設備端當場辨識使用者心電訊號，比對雲端資料庫內的註冊資料，再通過藍牙及網路和手機、銀行連線，完成身份認證、銀行付款過程。

儘管這套系統辨識的準確率高達98%，但仍有一些問題待克服，例如使用者患有心律不整的疾病，可能影響到辨識的準確性。