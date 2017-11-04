Line今天二度在臺北舉辦臺灣開發者大會（Taiwan Techpulse 2017），7百多位開發者，不只是零售、電商或遊戲開發者，也有不少金融、銀行數位團隊參加，想要了解在臺擁有1800萬名用戶的Line平臺，除了現階段的Chatobt布局之外，下一步是戰略是什麼。

相較於Line在今年6月東京LINE Conference年度大會揭露以AI助理Clova的產品布局，以及Line的改版方向將朝in-app方向發展，也展示了多種自家L內建App應用的例子，或像9月東京開發者大會以展示自家內部技術實力，如內部處理處理流程、HBase應用，Git高可用性架構、Android支援的挑戰、Clova後端機器學習技術應用等。

9月時，只有Line技術長朴懿彬在開場演講其中一張簡報，預告了未來1年的產品藍圖，2018年，Line將會從釋出更多API的策略，轉而聚焦在Chatbot生態係的推動，包括要推出Line IoT平臺和Clova SDK、Bot/Clova整合、In-App Web Framework、Line Pay API等。但這大多是願景或方向的發布而已，直到這次Line臺灣Techpulse開發大會，才更進一步展示了Line要用來建立兩大開發生態係的關鍵平臺更多細節

LINE 台灣技術總監陳鴻嘉比較了Line擁抱Clova後，前後技術架構的變化，Clova將成為Line平臺上AI和語音的核心，將原有Line以文字為主的對話式UI，進一步延伸到語音的對話式UI，也更容易和IoT裝置串連。

IoT平臺Line Thing架構大揭露

負責Line IoT平臺Line Things產品的Lin技術顧問與產品團對負責人Joseluis Takahashi，也登台揭露Line Thing的架構細節和發展重心。Joseluis Takahashi透露，未來Line Things平臺會聚焦三類機制：Rule Engine（規則引擎）、分析機制和更多Line Things裝置

Line Things將成為串連各種裝置的平臺，包括離線裝置（如穿戴裝置）和能隨時連線的裝置，如家中裝置、Wi-Fi設備等。

Line Things也將成為Line App和各種服務（尤其是第三方服務）的中間平臺。離線裝置主要透過藍芽和手機上的Line App串連，而連線裝置則可直接透過API串接Line Things，也可透過第三方服務的中介來界接。

Joseluis Takahashi也揭露了更詳細的Line Things平臺發布時程，明年1、2月雛形出爐，最快2月進入Alpha測試，預計2018年4月正式開放給企業。

Line群組2.0登場：全新企業級社交平臺Line Square

Line Square平臺架構則是首度曝光，即使先前在東京開發大會也只有簡單幾頁介紹而已。Line Sqare是讓Line從大眾聊天平臺，跨入企業社群平臺的關鍵武器，也可說是對戰Slack、臉書Workspace或微軟Teams的關鍵利器。Line臺灣應用分析師Kevin Luo更直言，Square可說是Line群組的2.0版本，要來解決過去Line群組以大眾聊天室設計為主的常見問題，要增加更多商業級，甚至是企業需要的功能，例如管理角色和權限控管機制，還有Lineapp架構，可以將Line聊天室，變成一個新的App平臺。「Lineapp就是螢幕比較小的Web App。」他說。Line Square預計明年上半年推出。

Line Square尤其補強了過去Line群組為人詬病的不足，如權限控管、人數上限太低等

尤其最關鍵的新功能是，Square內的聊天室Chatroom將具有擴充外掛功能，可以開發聊天室內的Chatapp。如此一來，Square就不只是一個Line群組的2.0版，而是一個可以建立各種chatapp的社交平臺，就像是Slack、微軟Teams一樣，能讓第三方開發者，把自己的服務整合到這個Line Square平臺的聊天室中。

對使用者而言，可以加入多的Square，每個Square各有自己的公共聊天室，也可建立多個私人聊天室。

對管理者而言，不再是人人有權踢人、刪人，而是可以區分更細緻的權限，和3種權限角色：管理者、共同管理者和一般使用者

Kevin Luo也展示了最新的Square畫面。





未來Line Square還會具備語音通話、影音視訊、直播、動態牆整合等新功能。

Line前端工程師George Duan更進一步揭露，在Square中的Chatapp其實也是一種用Web-base技術打造的App，不只可以在Square中，也可以整合到Line App，等於是Line內建的第三方App平臺。而他透露，Line正在打造一套In-App網頁框架，要讓開發者更容易用Web技術打造Line內的應用，可以用於支援Game、IoT或Chatbot的整合。這個框架預計明年上半年釋出給所有開發者

Line這套Chat Web App專用的前端框架，要讓開發者更容易開發這類Line裡面內建App。

Line的Chat Web App會出現的位置，就如同Line下方的按鈕中，點選圖示，就可以打開這個Chat Web App。

Chat Web App的前端框架，將提供這些功能元件，文字、圖片、影音、定位、樣式範本等。

Taiwan Techpulse 2017各場簡報如下：

Keynote開場演講簡報

Messaging API 新功能

不可不知的聊天機器人開發小撇步

LINE Things – LINE物聯網應用平台

LINE Square and Chatapp

In-App Web Framework

下午場簡報

The Magic of LINE QA Testing – 讓測試更有效率的魔法

LINE TODAY - 架一個高流量、高效能的網站

LINE NOW - LINE聊天機器人在實體活動的應用