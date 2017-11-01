繼遠傳、中華電信之後，NCC周三也通過台灣大哥大的申請，核配行動寬頻（4G）300萬門物聯網專用門號，讓三大電信業者推動電信物聯網市場。

今年8月NCC已先審配300萬門物聯網專用門號給遠傳，隨後也審配中華電信300萬門，本周再通過台灣大哥大申請，國內五家行動電信商已有三家獲得核配040開頭的物聯網門號，有助於電信業者投入物聯網市場。NCC表示，業者未來可隨業務需要，提出申請核配新的物聯網門號。

NCC表示，根據ITU國際電信聯盟，5G的關鍵應用有三項，一是提供速度更快、頻寬更大的行動上網服務，二是滿足低功耗、連網裝置眾多的物聯網服務，第三是針對車聯網、工業物聯網、遠距醫療手術等特殊應用提供更高可靠性、更低延遲的通訊服務。現有5家電信業者已有3家核配物聯網門號，將可為未來發展5G物聯網服務奠定基礎。

為及早卡位物聯網市場，國內電信均已先投入相關應用開發，例如在今年WCIT世界資訊科技大會上遠傳展出機車聯網、電量監測管理等應用，其中的NB-IoT機車聯網可監測車況、駕駛行為分析，並提供LBS加值應用，電量監測則可用於公共基礎建設，監測電力的使用。

除了應用展示，遠傳也已推出實際的應用服務，例如Bobee守護寶，這是一個可讓年長者、幼童或毛小孩隨身攜帶的追踨裝置，透過基地台、GPS定位，讓子女或家長、飼主不需擔心家人、毛小孩走失，透過app追踨，配戴者遭遇緊急危難還可以按下求救鍵，向其他親人發出求救訊息。

由於國際上物聯網相關技術及應用仍在發展中，NCC表示，審配物聯網專用門號讓業者可先投入電信級物聯網相關技術研發，為未來5G的物聯網應用作好準備。NCC未來在物聯網號碼、監理措施也會關注國際趨勢發展調整。