繼Google Pixel 2 XL之後，蘋果提醒，周五正式開賣的最新旗艦機iPhone X可能也會有螢幕烙印問題。

Google Pixel 2 XL 10月初推出後問題不斷，消費者反映pOLED螢幕出現烙印、色澤暗淡及顏色偏藍現象。當時Google工程部門主管即表示，這種稱為螢幕「差別老化」是所有OLED手機的共同現象，強調Pixel 2 XL並不會比其他OLED手機來得嚴重。不過Google仍會釋出軟體更新來解決這些問題。

同樣採用OLED的iPhone似乎也不例外。蘋果支援網頁說明，若使用者以偏角觀看OLED顯示器，可能會注意到螢幕色彩和色澤的些許變化，這是OLED的正常現象，只要長時間使用，OLED顯示器即會出現些微的視覺變化。

蘋果也提醒，手機可能會有影像暫留或烙印現象，尤其是發生在螢幕長時間顯示高色差影像的「極端情形」下。但蘋果強調，該公司的Super Retina顯示器抑制OLED烙印的能力是業界最佳的。

而為了減少iPhone X長時間使用的副作用，蘋果建議消費者下載最新版的iOS 11，再利用自動亮度調節、手機不用時關閉螢幕，以及避免長時間以最大亮度顯示靜態圖片等技巧，進而Super Retina顯示器的使用年限。