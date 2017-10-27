Google Pixel 2 XL推出2周以來被爆螢幕烙印等問題，Google周四回應，並承諾將釋出軟體更新解決，預定再過幾周就會釋出。

Pixel 2 XL使用的pOLED顯示器出現烙印、色澤暗淡及顏色偏藍等問題，Google工程部門副總裁Seang Chauz指出，過去幾天的調查結果讓他們很有信心，「螢幕效果一如預期」，但是Google仍將著手解決。

首先針對烙印問題，他解釋所有（包括Pixel 2 XL使用的）OLED螢幕從一開機使用就開始老化，而顯示之前螢幕畫面的淡淡痕跡，短期為影像暫存，永久留存則為烙印，面板產業稱之為「差別老化（differential aging）」。經過廣泛測試後，Pixel 2 XL的螢幕老化並沒有比其他OLED手機來得嚴重。但如果使用專門的顯示器測驗app則可以清楚看到螢幕老化的證據，為此Google正在開發軟體更新來解決這個問題。

此外，他也提及螢幕色彩黯淡，是源自手機顯示器是依據特定色溫校正，不過在北歐正午的色溫下，會有偏藍的感覺。Pixel 2 XL的螢幕預設使原有sRGB影像色彩膨脹10%，尤其在智慧型手機等小尺寸螢幕上以人眼看起來會較為黯淡。此外，由於Android 8.0 Oreo加入色彩管理功能以支援更廣色域，Google app未來可以支援更豐富色彩，但他同時也指出第三方app開發商的UI必須更精準控制色彩的呈現效果。

他表示，Google了解使用者的困擾，因此在Pixel 2及Pixel 2 XL的軟體更新中也會加入「飽和」色彩模式解決該問題。