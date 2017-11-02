IBM近日發表了IBM Cloud Private，這是個專門用來開發與管理就地部署且容器化應用程式的平台，有鑑於透過該平台能夠打造原生的雲端應用，將可替未來與公有雲的介接舖路。

IBM Cloud Private內建知名的開源容器調度工具Kubernetes，也支援Docker容器技術與開源雲端應用程式平台Cloud Foundry。

負責開發者技術及推廣的IBM副總裁Angel Diaz指出，全球有超過1200萬的Java與企業開發人員正管理著老舊的WebSphere與Db2應用程式，IBM Cloud Private將允許它們把這些應用程式容器化，轉換成雲端原生程式，並依舊在私有雲端或防火牆後運作，把企業的IT系統變成彈性的雲端環境，作為介接任何公有雲的橋樑。

此外，Diaz亦強調IBM Cloud Private除了可支援自家的Z mainframe與Power Systems之外，也相容於不同品牌的硬體，涵蓋思科、Dell EMC、英特爾、聯想與NetApp。

根據IBM的估計，未來3年全球企業每年將斥資1000億美元來打造私有雲端，轉移的關鍵在於維持對防火牆後的資料與應用程式控制權，同時替開發人員與IT部門帶來公有雲的經驗。