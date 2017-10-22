兩組帳密成駭客入侵遠銀的關鍵

遠東銀行遭駭盜轉18億元案發至今，雖然超過9成9的款項都已追回，但對企業IT部門、銀行CIO或資安圈而言，更重要的是找出駭客入侵銀行的手法，才能從中學到教訓，避免自己成為下一家的受害企業。但是，駭客如何入侵遠銀的細節，刑事警察局遲遲沒有透露更多細節，而臺灣參與調查的資安公司也因保密協定，而拒絕透露更多處理過程。

倒是，國外資安公司McAfee兩名資安研究人員，在12日發表了一篇「偽勒索軟體在台灣銀行搶案中的角色分析」一文，詳細透露了，他們分析遠東銀行一支惡意程式木馬後的結果，從程式碼中找到了2個遠東銀行的網管帳密，這正是駭客可以進一步入侵SWIFT系統的關鍵之一。（詳全文）

阿里雲大舉擴充異質運算版圖

面對現今日益多元的IT基礎架構使用需求，大型公有雲服務業者不只提供通用運算的虛擬機器服務，幾個主要業者陸續開設以CPU結合GPU，或是FPGA處理器的虛擬機器服務，讓用戶能夠租用異質運算（Heterogeneous Computing），像是AWS、微軟、Google，都正在經營或擴展這方面的業務。而在2016年IaaS市占率躍居全球第三大的阿里巴巴，也積極拓展這方面的運算服務項目，目前的部署區域相當廣泛，包括大中華區境內的7座資料中心，以及設立在美東、美西、澳洲、德國、新加坡等5國的資料中心。（詳全文）

臉書推VR裝置Oculus Go，200美元有找

圖片來源／臉書

虛擬實境（VR）裝置製造商Oculus VR在2014年由臉書以20億美元收購後，該公司近日發表了可獨立運作的VR頭戴裝置Oculus Go，售價為199美元，預計於明年初上市。

Oculus VR曾在去年3月發表可搭配PC使用的Oculus Rift頭戴裝置，並於今年7月將Oculus Rift價格從599美元降至399美元，此外，Oculus VR亦與三星合作，打造支援Galaxy裝置的Gear VR，售價為99美元。（詳全文）

IBM推無伺服器運算，釋出程式開發模型 Composer

近日IBM揭露了新的開源程式開發模型（Programming Model）Composer，促進無伺服器（Serverless）運算架構的應用程式開發，目前已在GitHub開放使用者下載。

Composer是IBM旗下OpenWhisk服務的新功能之一，可以將個別的功能組成一個較大的應用程式，開發者則可以用Composer打造更多無伺服器運算架構的應用程式，這些應用程式則能應用在如IoT、工作流程協調、對話服務、DevOps自動化等領域。（詳全文）

英特爾、AMD與ARM等業者加入ONNX開放神經網路交換格式

微軟與臉書甫於今年9月攜手發表了開放神經網路交換（Open Neural Network Exchange，ONNX）格式，以建立深度學習模型的移轉標準，日前微軟更宣布，包括英特爾、AMD、ARM、IBM、華為與高通（Qualcomm）等業者。

ONNX為一開源專案，目的在於建立標準以讓不同框架上的深度學習模型能夠移轉，除了臉書的Caffe2及Cognitive皆已支援ONNX模型之外，微軟也在Cognitive Toolkit更新版中新增對ONNX的支援，並宣布旗下深度學習加速平臺Project Brainwave亦將支援ONNX，同時期待廣納其他框架。（詳全文）

高通因違反公平競爭遭重罰234億元，高通：將上訴

圖片來源／高通

公平交易委員會（簡稱公平會）對高通（Qualcomm）市場壟斷及不公平競爭進行調查，宣布高通因違反公平競爭的事實，處以新臺幣243億元罰鍰，約7.7億美元，創下公平會歷來裁罰案件最高金額紀錄。高通則對調查結果及罰款不滿，表示將上訴。

公平會是2015年主動立案調查，有鑑於臺灣在手機製造的供應鏈完整，涵蓋晶片、手機代工、品牌，調查國內外20多家業者，包括手機業者（含品牌及代工業者）、晶片供應商、通訊設備業者，參考產業研究機構、主管機關，並與其他國家競爭主管機關交流。（詳全文）

微軟、AWS聯手推出機器學習介面Gluon

向來在雲端上較勁的微軟及AWS竟然也合作了。兩家公司近日聯合推出深度學習函式庫Gluon，可讓各種開發人員開發、訓練機器學習模型，及部署到雲端、前端裝置及App上。

開發人員要打造神經網路要集結三項元件，包括大量的訓練用資料、模型及演算法。由於資料十分龐大，模型及演算法又複雜，因此訓練一個模型需要花費數天到數周的時間。深度學習引擎像是Apache MXNet、微軟的Cognitive Toolkit及Google TensorFlow已經走向最佳化以加速訓練時程。然而上述引擎需要開發人員一開始以複雜、冘長的程式碼來定義模型及演算法，定義好後就很難變動。其他學習工具比較容易使用，但缺點是降低速度，拉長訓練時間。（詳全文）

IBM揭露區塊鏈銀行業務網路，加速跨境支付交易

圖片來源／IBM

最近IBM發布區塊鏈銀行業務網路（Blockchain Banking），協助金融機構處理跨境支付交易，以減少結帳時間，並降低企業和消費者全球支付的成本。

IBM與開源區塊鏈網路非營利組織Stellar.org、金融支付基礎建設廠商KlickEx Group合作，共同推出區塊鏈銀行業務網路，目的在於擴充全球支付類型和加速資金流動，允許金融機構可以選擇結算網路（Settlement Network），來進行中央銀行發行的數位資產交換。（詳全文）

GitHub釋多項程式管理新功能，能自動檢查安全性

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在近日Universe開發者大會上，GitHub發布一系列開源程式管理功能，分別是相依關係圖（Dependency Graph）、安全性警告（Security Alerts）、新聞提要（News Feed），以及探索（Explore），加強程式碼的安全性與可發現性。

GitHub上線至今10年，使用GitHub進行開發的用戶與日俱增，且在GitHub平臺上的開源專案也達上百萬個，而開發者開發的軟體，可能至少與GitHub上的一個專案具有相依關係。（詳全文）

臺灣首家可接受虛擬貨幣付款的蛋糕餐飲店Coin Cake開幕

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在國外已有店家接受虛擬貨幣消費，但在臺灣還不是相當普及，國內第一家可接受虛擬貨幣的蛋糕店Coin Cake於近日開幕，民眾除了可用臺幣付款，還能選擇以比特幣等虛擬貨幣付款。

民眾可在店內選購蛋糕、麵包、咖啡等飲品，可在現場用餐並享受Live Band表演，所有商品均以臺幣標價，結帳時如果想以虛擬貨幣付款，店員會將金額依照BitoEX的匯率換算成虛擬貨幣金額，民眾依想要支付的虛擬貨幣幣別，掃描對應的QRCode取得店家錢包資訊，線上付款就能完成結帳。（詳全文）