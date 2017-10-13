向來在雲端上較勁的微軟及Amazon Web Service (AWS) 竟然也合作了。兩家公司周四宣佈名為Gluon的深度學習函式庫，可讓各種開發人員開發、訓練機器學習模型，及部署到雲端、前端裝置及app上。

開發人員要打造神經網路要集結三項元件，包括大量的訓練用資料、模型及演算法。由於資料十分龐大，模型及演算法又複雜，因此訓練一個模型需要花費數天到數周的時間。深度學習引擎像是Apache MXNet、微軟的Cognitive Toolkit及Google TensorFlow已經走向最佳化以加速訓練時程。然而上述引擎需要開發人員一開始以複雜、冘長的程式碼來定義模型及演算法，定義好後就很難變動。其他學習工具比較容易使用，但缺點是降低速度，拉長訓練時間。

Gluton就結合了這些方法的優點，具備簡單易懂的編程介面，讓開發人員可以快速建立神經網路原型及實驗，其訓練方法對底層引擎速度的影響也降到最小。利用Gluon介面，開發人員使用Python API和一些內建的神經網路元件即可快速打造機器學習模型，又能動態調整其大小及型態。此外，它還整合了訓練演算法及神經網路模型，使開發人員可分階段執行模型訓練，未來除錯、升級較容易，神經網路也能重新使用。

Amazon AI副總裁Swami Sivasubramanian指出，今天神經網路的建立和訓練除了十分費時費工，也有相當難度，Gluton正是為了解決這個問題而生，有了它，開發神經網路和訓練模型，就和開發app一樣簡單。

Gluton介面目前支援Apache MXNet 0.11，即將推出的新版也將支援Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK)。目前AWS和微軟已經出版了Gluon的參考規格，以便其他深度學習引擎可與之整合。相關文件也出版於Apache網站。