GitHub於本周三（10/11），在Universe開發者大會上發布一系列開源程式管理功能，分別是相依關係圖（Dependency Graph）、安全性警告（Security Alerts）、新聞提要（News Feed），以及探索（Explore），加強程式碼的安全性與可發現性。

GitHub上線至今10年，使用GitHub進行開發的用戶與日俱增，且在GitHub平臺上的開源專案也達上百萬個，而開發者開發的軟體，可能至少與GitHub上的一個專案具有相依關係。

為此，GitHub推出了相依關係圖和安全性警告功能，協助開發者管理軟體和專案間複雜的相依關係，並加強程式碼的安全性。

其中，相依關係圖功能可以讓開發者能一目了然自己的程式碼與其他開源專案間的相依關係。根據GitHub官方部落格，目前此功能支援Ruby和JavaScript，未來將支援Python。

（圖片來源／GitHub）

另外，GitHub表示，相依關係圖功能未來將能追蹤相依的專案與程式碼是否有漏洞，而安全性警告功能則會在發現漏洞時，寄送通知給開發者。不過，GitHub稍晚才會推出安全性警告功能。

在可發現性方面，GitHub則提供開發者新聞提要和探索功能，協助開發者能夠從現有的2千5百多萬個儲存區（Repository）中，找出自己有興趣的專案。

（圖片來源／GitHub）

其中，新聞提要功能將根據開發者在GitHub上關注的對象、儲存區，以及GitHub熱門的內容，來推薦開發者可能有興趣的開源專案。而探索功能則提供開發者開源專案資訊，或是如機器學習、遊戲開發等其他資源。另外，探索功能也有依Android、CSS、Node.js等不同的程式語言來分類，以便開發者搜尋自己有興趣的開源專案。

（圖片來源／GitHub）

除此之外，GitHub也發布GitHub Enterprise的專業支援（Premium Support），以及即將推出的社群論壇（Community Forum）、市集（Marketplace）試驗計畫和團隊討論工具。