在國外已有店家接受虛擬貨幣消費，但在台灣還不是相當普及，國內第一家可接受虛擬貨幣的蛋糕店Coin Cake在周日開幕，民眾除了可用台幣付款，還能選擇以比特幣等虛擬貨幣付款。

位於高雄三多三路的Coin Cake為國內首家可接受虛擬貨幣付款的蛋糕店，傳統店家僅接受台幣法定貨幣付款，這家店所提供的蛋糕、咖啡等餐飲服務除了可用台幣付款，也可選擇以比特幣、以太幣等虛擬貨幣付款，民眾只要擁有虛擬貨幣電子錢包，結帳時可不需要掏出現金，可以手機上的電子錢包付款就能完成結帳動作。

Coin Cake為可接受虛擬貨幣的概念店（來源：Coin Cake）

民眾可在店內選購蛋糕、麵包、咖啡等飲品，可在現場用餐並享受Live Band表演，所有商品均以台幣標價，結帳時如果想以虛擬貨幣付款，店員會將金額依照BitoEX的匯率換算成虛擬貨幣金額，民眾依想要支付的虛擬貨幣幣別，掃描對應的QRCode取得店家錢包資訊，手機線上付款就能完成結帳。

Coin Cake的一部份菜單價格（來源：Coin Cake）：

Coin Cake表示，在日本等國外地區虛擬貨幣交易已被接受，但在台灣虛擬貨幣的使用並未普及，為了教育民眾讓更多人瞭解虛擬貨幣，因此成立Coin Cake接受虛擬貨幣交易，並通過店員說明教導民眾認識虛擬貨幣。目前可接受市場上接受度較高的比特幣、以太幣等虛擬貨幣，未來視市場接受度也會支援其他虛擬貨幣。

由於接受以虛擬貨幣消費，Coin Cake開幕首日即吸引了不少消費者，約有20多位以虛擬貨幣付款，但為了宣導虛擬貨幣，店員向民眾解說也花了不少時間，結帳排隊時間因此拉長。

Coin Cake表示，開幕之初先以營運步上軌道為主，未來會思考如何宣導虛擬貨幣同時縮短結帳等候時間。之後也考慮推出網路購物服務，讓民眾以虛擬貨幣線上付款購買商品。