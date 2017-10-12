臉書（Facebook）在2014年以20億美元收購的虛擬實境（VR）裝置製造商Oculus VR於本周三（10/11）發表了可獨立運作的VR頭戴裝置Oculus Go，售價為199美元，預計於明年初上市。

Oculus VR曾在去年3月發表可搭配PC使用的Oculus Rift頭戴裝置，並於今年7月將Oculus Rift價格從599美元降至399美元，此外，Oculus VR亦與三星合作，打造支援Galaxy裝置的Gear VR，售價為99美元。

臉書執行長Mark Zuckerberg說，Oculus Go屬於獨立式頭戴裝置，意謂著它不需要嵌入智慧型手機，也不需要裝上纜線就能使用，非常適合玩遊戲、看電影或跟朋友一起玩。

根據Oculus VR的說法，Oculus Go是個一體化（all-in-one）裝置，也是進入VR最方便的管道，雖然不必嵌入手機，但它卻相容於Gear VR程式，上市後將能立即享受開發人員已為Gear VR所打造的內容。(來源：Facebook)

原本市場上的VR頭戴裝置只有兩種類別，一是必須搭配特定手機的產品，如Gear VR與Daydream View，另一則是要搭配PC使用的產品，如Oculus Rift與HTC Vive，至於宣稱開創新類別的Oculus Go則是整合了運算與VR能力，只是Oculus VR並未於本周公布它的內部規格。

外界則預期訂價199美元且具獨立運算能力的Oculus Go可望帶動市場對VR裝置與應用的接受度。