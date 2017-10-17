IBM於本周一（10/16）發布區塊鏈銀行業務網路（Blockchain Banking），協助金融機構處理跨境支付交易，以減少結帳時間，並降低企業和消費者全球支付的成本。

IBM與開源區塊鏈網路非營利組織Stellar.org、金融支付基礎建設廠商KlickEx Group合作，共同推出區塊鏈銀行業務網路，目的在於擴充全球支付類型和價值的資金流動，並且允許金融機構可以自行選擇結算網路（Settlement Network），來進行中央銀行發行的數位資產交換。

根據IBM的說明，現今不同貨幣的跨境支付交易不僅需要多個仲介，更需費時數天甚至數周才能完成。而區塊鏈銀行業務網路則採用IBM Blockchain平臺以及區塊鏈分散式帳本（Distributed Ledger）技術，來加強銀行在單一網路中，能夠以近乎即時的速度清算和結算付款交易記錄。

例如，未來新的IBM網路將能讓薩摩亞的農夫和印尼的買家簽訂貿易合約，而區塊鏈則將用來記錄合約條款以及管理交易文件，且允許農夫提供抵押品，以獲取信用，並立即支付，讓使用者以相對容易且透明度高的方式進行全球貿易。

IBM產業平臺資深副總裁Bridget van Kralingen表示，IBM正在探索新的方式，使支付網路能夠更有效率且更加透明化，讓銀行業務即使在偏遠地區，也能夠能即時處理交易。

另外，區塊鏈銀行業務網路目前已經在12個貨幣走廊（Currency Corridor）處理現場交易，範圍橫跨太平洋島嶼、澳洲、紐西蘭以及英國。

且IBM也已經號召一批銀行業者，進行區塊鏈銀行業務網路的部分開發和部署，包含了西班牙對外銀行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria）、印尼金融銀行（Bank Danamon Indonesia）、印尼曼迪利銀行（Bank Mandiri）、澳洲國民銀行（National Australia Bank）、泰華農民銀行（Kasikornbank Thailand）等金融機構。