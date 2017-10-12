公平交易委員會(簡稱公平會)對高通(Qualcomm)市場壟斷及不公平競爭進行調查，週三宣佈高通因違反公僤競爭的事實，處以新台幣243億元罰鍰，約7.7億美元，創下公平會歷來裁罰案件最高金額紀錄。高通則對調查結果及罰款不滿，表示將上訴。

公平會是2015年主動立案調查，有鑑於台灣在手機製造的供應鏈上完整，涵蓋晶片、手機代工、品牌，調查國內外20多家業者，包括手機業者(含品牌及代工業者)、晶片供應商、通訊設備業者，參考產業研究機構、主管機關，並與其他國家競爭主管機關交流。

根據公平會的說明，高通在CDMA、WCDMA、LTE等行動通訊標準的基頻晶片上具有市場獨占地位，但拒絕授權晶片競爭同業並要求訂定限制條款、以不簽署授權契約則不提供晶片、與特定事業簽署排他性的獨家交易折讓條款等等，已損害基頻晶片市場的公平競爭，以違反公平交易法第9條第1款規定，處234億元罰鍰。

公平會調查發現高通利用種種手段限制其他業者的公平競爭，包括以必要專利(SEP)是否授權，要求晶片競爭同業須提供晶片價格、銷售對象、數量等資訊的契約行為，與手機業者間未經授權則不供給晶片的契約條款，或是與相關業者間的排他性獨家交易條款等。除了祭出天價罰金外，公平會也要求高通在收到處分書2個月內和相關業者基於誠信、善意原則重新修訂契約內容。

考量違法行為長達7年，違法期間向國內企業收取的授權金逾4000億元，加上國內業者向高通採購基頻晶片總金額達300億美元，以及產品、服務銷售所獲台幣1億元，因此裁罰台幣234億元，創下公平會裁罰金額新紀錄。

對於公平會祭出的重罰，高通在周四發出聲明，表示不認同公平會的決議，將在收到處分書後向法院請求中止公平會的要求並提出上訴，也會就罰鍰計算方式提出上訴。

高通近來飽受各國政府反壟斷調查所苦，2015年高通因濫用壟斷地位，遭中國政府裁罰60億人民幣，2016年底韓國公平會也以高通濫用行動通訊市場的壟斷地位，以不合理的授權、晶片供應等方式限制公平競爭，對高通裁罰1兆韓圜，當時折合台幣約278億元，今年初美國FTC也控告高通以專利授權打壓競爭對手，蘋果也以超收授權金、要求配合作偽證，與高通對簿公堂。