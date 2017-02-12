多家券商證實遭DDoS攻擊，駭客揚言不付錢要再開打

多家券商Web下單系統2月4日早上傳遭DDoS攻擊而停擺，例如高橋證券的下單網站塞爆停擺，8:50修復網站後，2小時後在證交所修復公告，金管會出面證實多家券商Web下單系統遭DDoS攻擊，並提出5大安全措施。（詳全文）

第一波10家券商DDoS攻擊勒索名單曝光，2月7日迎戰超大流量Tb級攻擊

震驚各界的大規模證券商遭駭客DDoS攻擊事件，第一波受害名單首次曝光，從開春至今（包括股市封關後的春節假期），已有多達10家證券商遭受到DDoS攻擊，包括2月交易金額排名第一和第二的元大和凱基。金管會資訊服務處處長蔡福隆指出，全臺過半股民會利用網路（包括網站和App）下單。若券商下單網站因DDoS攻擊而停擺，恐造成交易量的降低。（詳全文）

對抗DDoS攻擊勒索，多家券商要靠中華電信協防

臺灣證券市場2月4日遭遇史上最大宗DDoS攻擊勒索，駭客更表示2月7日若不付錢將發動更大規模DDoS攻擊，臺灣好幾家證券商都在這一波勒索名單當中，記者查證多家證券商，確認至少已有3家券商包括高橋、永興、群益金鼎，都全權委託中華電信幫忙協防DDoS攻擊。（詳全文）

2月7日證券商DDoS攻擊流量公布！金管會：最高2Gbps

2月7日是網路安全日，但是對臺灣而言，2月7日卻不是彰顯臺灣網路安全的日子，反而是凸顯臺灣網路環境危險的日子。因為，據金管會表示，當天總計有台新證券、群益證券、德信證券和北城證券等4間證券業者都有遭到冒名Armada Collective駭客集團發動DDoS攻擊，攻擊流量最高為2Gbps，比第一波DDoS攻擊流量只有800Mbps，規模大了約3倍之多。（詳全文）

GitLab誤刪300GB正式環境資料，5千專案遭波及

全球最大開源程式碼平臺GitHub的競爭對手GitLab，驚爆工程師team-member-1誤刪近300GB的正式環境資料，GitLab也緊急啟動修程序，除了利用Google Doc即時更新維修進度外，甚至也利用YouTube全程直播長達8小時的維修資料庫過程。（詳全文）

IBM：全球9成政府要投入區塊鏈

過去區塊鏈的應用與開發，以金融領域最為興盛，但現在這股風潮更吹進全球的政府裡，政府組織無不開始尋求新的方法來降低運行的時間、人力等成本。根據IBM近期釋出針對各國政府的調查報告，結果指出，全球有9成的政府組織都有投入區塊鏈的計畫，他們預估2018年前在金融交易、資產管理、合約管理以及法規遵循領域上，投入一定的資金進行探索，開發出政府的新價值。（詳全文）

實體分行關閉大潮還沒停，匯豐銀行要再關閉62家英國分行

（圖片來源／HSBC）

總部在英國倫敦的匯豐銀行（HSBC）近日宣布，將在2017年關閉在英國的62家實體分行，並在年底前結束現階段的「分行重整計畫（Branch Restructuring Programme）」，替傳統分行的未來更添變數。

匯豐銀行預計，在此波關閉大潮後，2017年底在英國的分行數會落在625家，並終結「分行重整計畫」，不打算再有更多分行關門。面臨大幅度的分行縮減，即使匯豐強調會重新雇用那些關閉分行的行員，但估計裁員規模仍達180人。（詳全文）

臉書全球用戶數衝高至18.6億人

臉書(Facebook)周三公佈2016年第4季財報，截止去年12月31日，臉書每月總體平均用戶數達18.6億，比去年同期成長17%。

從財報數字來看，臉書去年第4季營收88.1億美元，全年營收則達276.4億美元，分別比前一年成長51%和54%。本季及全年每股盈餘為1.21及3.49美元。廣告貢獻了大部份營收，去年第四季和全年分別賺進86.3億及269億美元。（詳全文）

曾助FBI破iPhone的以色列資安公司遭駭後，破解工具外流

根據Motherboard的報導，攻擊以色列行動裝置資安鑑識公司Cellebrite的駭客已於近日對外公開了來自Cellebrite的行動裝置破解工具，包含Android裝置、黑莓機，以及舊款iPhone，以證明不管FBI或執法機關如何保證，只要有人開發破解工具，就會有外洩的一天。（詳全文）

Slack推出大型企業版本，最多支援50萬員工

企業協作平台Slack本周發表鎖定大型企業的Enterprise Grid，可用來建立整個企業的通訊架構，集中管理企業的資料安全與各團隊間的協作，還能整合其他的應用程式，可支援擁有5000至50萬名員工的企業。

除了Slack既有的協作功能之外，Enterprise Grid新增了無限的工作空間、共享頻道、統一的架構、更高階的管理能力，而且可連結更多的應用。（詳全文）

微軟一口氣推出25種認知服務工具

微軟推出了25種認知服務（Cognitive Services）工具，提供開發者能利用這些認知服務工具來增加如情感和情緒檢測、視覺和語音辨識、語言理解等功能至他們開發的應用程式。根據微軟，這25種認知服務工具中，客製化語音服務（Custom Speech Service）在2月7日釋出公開預覽版，而內容管理器（Content Moderator）和Bing語音API（Bing Speech API）則將在3月釋出正式版（GA）。（詳全文）

臉書揭露新AI辨識技術，不需標籤就能快速辨識搜尋人物及動作

臉書（Facebook）在Machine Learning@Scale大會上公佈其人工智慧影像辨識技術Lumos的開發進度，不需標籤就能辨識圖片中的人物或物件，還可以辨識跑步、舞蹈等十多項動作。（詳全文）

歐盟區免費電信漫遊6月15日上路

歐盟委員會（EC）宣布，歐盟的電信業者已於行動漫遊的批發價上取得共識，從今年6月15日起，歐洲人在28個會員國內使用行動電話將不必再支付漫遊費，達成電信單一市場的目標。（詳全文）

蘋果Apple Pay即將登臺，首波攜手7家銀行

蘋果行動支付服務Apple Pay即將在國內推出，首波將和蘋果合作的7家銀行包括中信、玉山、渣打銀行、台新銀行、國泰世華、台北富邦及聯邦銀行。用戶可將合作銀行的信用卡，包含聯名信用卡及酬賓卡加入Wallet，購物付款、兌換獎勵。（詳全文）

Vizio智慧電視暗中收集1,100萬美國民眾收視資料

連網電視業者Vizio因涉及在未告知情況下，暗中蒐集1100萬名美國消費者收視資料，遭到紐澤西州控告。美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, FTC )宣佈，雙方同意Vizio支付220萬美元罰金達成和解。（詳全文）

美國法官判谷歌得交出海外伺服器的資料

路透社報導，美國法官判決Google必須依據FBI申請的搜索令，交出儲存於國外伺服器上的用戶通訊內容。這項判決和不到一年之前微軟官司的結果有天壤之別。報導引述美國費城助理法官Thomas Rueter判決指出，Google將儲存在國外伺服器上的電子郵件資料傳送給FBI探員在美國本地讀取以調查美國一宗詐欺案，並不算是一種資料扣押，理由是此舉對Gmail帳號持有人在這批資料中的產權並不會造成有意義的干涉（meaningful interference）。（詳全文）