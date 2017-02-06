震驚各界的大規模證券商遭駭客DDoS攻擊事件，第一波受害名單首次曝光，從開春至今（包括股市封關後的春節假期），已有多達10家證券商遭受到DDoS攻擊，包括2月交易金額排名第一和第二的元大和凱基。明天若駭客發動DDoS攻擊，以2月開市後平均每日交易金額來看，10家券商累計189億元交易金額，佔每天交易量1,564億元（以2月6日估算）的12％，這些交易量恐受到波及而下滑。金管會資訊服務處處長蔡福隆指出，全臺過半股民會利用網路（包括網站和App）下單。若券商下單網站因DDoS攻擊而停擺，恐造成交易量的降低。

依攻擊先後順序，駭客第一波試探攻擊的受害對象，包括了凱基證券、元大證券、亞東證券、大展證券、富隆證券、永興證券、元富證券、高橋證券、大眾證券，以及今天早上金管會揭露的群益金鼎證券等共10家。駭客大都挑選早上8點和10點之間，鎖定券商發動洪水式DDoS攻擊。攻擊對象也呈現隨機，包括交易金額第二、第二的龍頭券商，但也有排名末段的小型券商。

從奇虎DDoS監測網站（ddosmon.net），比對臺灣79家證券商網站30天內DDoS攻擊災情，可以發現，從1月24日股市封關之後，有10家證券商遭受攻擊。最早遭到攻擊的是凱基證券，發生在1月27日早上7點59分的春節年假期間，而最新一波遭到攻擊的則是今天（2月6日）早上遇襲的大眾證券。其中，亞東證券曾在2月1日在7點46分和8點14分先後遭遇DDoS攻擊，是目前唯一遭到兩次攻擊的證券商。

駭客主要是利用NTP攻擊這些證券商，少部分還會利用其他服務協定發動攻擊，如SNMP、TFTP。亞東證券、元大證券就遭到駭客一次利用這三種方式，發動洪水式的DDoS攻擊。攻擊時間大多是15分鐘，如高橋證券網站管理人員指出，駭客並非連續攻擊到網路癱瘓，而是打了15分鐘後就會停止一段時間。

不過，不只是發生DDoS攻擊事件的券商成為勒索對象，也有券商收到勒索信，但網站未遭攻擊。大部分證券商在遭到攻擊或是拿到勒索信件後，沒有直接向警方報案，而是向證券公會或臺灣證券交易所提報，再由這兩個單位回報給警方。

因為駭客揚言，若不付款明天（2月6日）將發動Tb級的攻擊，除了政府機關、金管會嚴陣以待之外，不少券商如高橋證券、永興證券、群益金鼎證券等皆表示，將交給中華電信流量清洗中心來協助阻擋DDoS攻擊流量。

中華電信資安處表示，駭客可能在明天（2月7日）發動規模更大的Tb級DDoS攻擊，因此中華電信已經提供多家證券業者緊急防護服務，並強化NOC/SOC監控，也對網路邊界提高監控防護。而且，中華電信會提供多層次縱深防禦，利用阻擋、隔離、清洗來協助可能遭到攻擊的證券商緩解DDoS攻擊。這套防護機制會涵蓋網路層（L3）、傳輸層（L4）、應用層（L7）的攻擊，當證券商遭受DDoS攻擊時，會協助證券商調整路由，訊務導入「清洗防護區」，並進行比對攻擊樣本過濾，攔截異常訊務，放行正常訊務，緩解攻擊，並達到服務持續的目的。

金管會目前已經請NCC、國內三家ISP業者（中華電信、臺灣固網、遠傳）和行政院資安處，嚴密監控各證券商網路流量狀況，並且提供適時的維護，如果發生異常狀況就會直接通報證交所。

臺灣史上首次大規模證券商DDoS攻擊勒索事件受害名單（股市封面後至2/6期間,資料來源：ddosmon.net）