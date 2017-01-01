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新聞 | google | 不良廣告 | 封鎖

Google擴大不良廣告類型，去年封鎖17億則不良廣告

去年Google擴大封鎖不良廣告的類型，一舉封鎖了17億則不良廣告，比2015年的7.8億還多兩倍以上，去年美國總統大選後，假新聞引起各界討論，Google也封鎖製造假新聞的網站廣告，預料將封鎖更多的廣告。

2017-01-26

新聞 | 無線監控 | Dropcam | 蘋果

無線監控Dropcam創辦人Greg Duffy加入蘋果

Duffy在2009年打造無線監控裝置Dropcam，隨後被Nest Labs併購而加入Alphabet，外界猜測將帶領蘋果內部的創新專案。

2017-01-26

新聞 | 思科 |  應用程式 | AppDynamics

思科以37億美元買下應用程式效能監控開發商AppDynamics

AppDynamics可對企業就地部署或雲端部署的應用程式監控其效能。該公司目前仍處於虧損狀態，估計市值為19億美元，思科以高於市值的37億美元併購，顯示看重其服務的未來潛力。

2017-01-26

新聞 | 駭客 | Ripper.cc | 黑名單

駭客也怕被騙，詐欺者黑名單網站Ripper.cc浮上檯面

為維護暗網交易安全，駭客自發性設立Ripper.cc網站，蒐集並公佈暗網中各種詐騙手法及被稱為「破壞者」的不老實賣家，目前已蒐集1000名「破壞者」個人檔案。

2017-01-26

新聞 | 蘋果 | 高通 | 壟斷 | 專利

蘋果與高通壟斷官司戰火延燒至中國，索賠10億人民幣

繼上週蘋果在美國控告高通要求配合做假證後，本周蘋果在中國指控高通違反公平、合理、無歧視的原則授權給蘋果，和美國提出的訴訟相近 ，並向高通索賠10億人民幣 。    

2017-01-26

新聞 | IoT | 物聯網

IoT雙周報第8期：首批Tesla電動車正式登臺，將搭載最新自動駕駛功能

電動汽車大廠特斯拉趕在農曆年前，宣布首批電動車Model S在臺交車，並啟用首座超級充電站，未來預計在北中南各地將建置至少200座專用充電站。

2017-01-26

新聞 | 資安 | Facebook | 原始碼 | 影片漏洞

為何Facebook這個嚴重漏洞，讓駭客能任意刪除用戶影片

資安研究人員發現，Facebook存在可以讓駭客任意刪除影片的漏洞。駭客只要將自己上傳影片的ID，替換任一個用戶的影片ID，就可以直接刪除用戶的影片。

2017-01-26

新聞 | Brexit 脫歐 | 英國 | 歐盟 | HSBC | UBS

脫歐重擊英國Fintech地位，兩大知名銀行要將上千位員工移出英國

首波金融出走潮！英國首相德雷莎梅伊鬆口談脫歐，表示將完全離開歐洲單一市場與關稅同盟。匯豐銀行（HSBC）立刻宣布，將英國1千名員工移到法國；瑞士銀行（UBS）也表示，有5分之1的英國員工將遷到歐洲其他國家

2017-01-25

新聞 | 微軟 | Windows 10 | 教育市場 | Chromebook

微軟挑戰Chromebook教育市場，聯手PC業者推最低189美元的Windows 10教育筆電

微軟與聯想、HP、宏碁等PC業者聯手，鎖定教育市場推出一系列Windows 10筆電，主打Windows作業環境、Office的生產力，其中售價最低只要189美元。

2017-01-25

新聞 | 甲骨文 | Solaris | 更新

甲骨文加快Solaris更新腳步，以持續更新取代重大更新

甲骨文改變過去Solaris重大更新的策略，改以持續更新取代，未來會以較密集的更新釋出新功能，強調能夠使用戶減少更新、學習的成本。

2017-01-25

新聞 | 金融科技 | 監理沙盒 | FinTech | 金管會 | 金融科技創新實驗

金管會主委回應新創需求，監理沙盒實驗期限放寬到1年

金管會召開《金融科技創新實驗條例》草案座談會，由主委李瑞倉親自主持，回應金融科技業者的建議，將盡可能縮短實驗完成後與法規修正前的空窗期，且業者可申請延長實驗期1次，延長時間6個月，因此，最久有1年的實驗期。

2017-01-25

新聞 | SAP | 雲端 | 財測

雲端業務成長亮眼，SAP調高2020年財測

SAP在2016年整體營收成長6%，歸功於雲端及支援服務相關營收，其中雲端與軟體業務營收成長7%，在看好未來穩定成長下，SAP將2020年的預測營收從原先的260億至280億歐元，調高至280億至290億歐元。

2017-01-25

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