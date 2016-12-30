產品評測 | SAN儲存陣列 | Oracle | SAN | Oracle FS1-2

Oracle旗艦SAN儲存產品，支援全快閃與混合儲存應用

Oracle FS1-2可提供SSD+硬碟的混合組態，以及全快閃組態兩種型式。在硬碟組態下，FS1可提供720臺硬碟與5.7PB的儲存容量，已經接近當前主流高階儲存產品的等級；在全快閃組態下，All Flash FS1版本的最大容量則達到912TB，是當前容量較高的全快閃儲存陣列產品

2017-01-07