2017-01-01
Leet殭屍網路對Incapsula資安服務的用戶，發動了兩波DDoS 攻擊，分別最高攻擊量為400Gbps和650Gbps。然而，資安公司研判，這不是Mirai殭屍網路的變種，而是全新的殭屍網路。
Leet殭屍網路對Incapsula資安服務的用戶，發動了兩波DDoS 攻擊，分別最高攻擊量為400Gbps和650Gbps。然而，資安公司研判，這不是Mirai殭屍網路的變種，而是全新的殭屍網路。
原本的福特自駕車採用了4個光達（LiDAR）感應器，新款則只用了2個就能達到4個的效果，它們分別被鑲在汽車的兩個A柱上，有360度的視野，偵測範圍約為兩個足球場大。
全球半數iPhone在富士康鄭州工廠生產，鄭州政府為了吸引富士康，想出各種優惠，包括斥資6億美元協助富士康建置廠房，花費10億美元打造可容納數十萬員工的宿舍；擴大建置發電廠，讓富士康享有5%的電費折扣；免除前五年的公司稅與加值稅，後五年的稅賦則減半，提供2.5億美元的貸款等
6500多件攻擊事件中，最嚴重的一起是對烏克蘭財政部的攻擊，一度造成該部必須暫停資訊系統運作數日，導致在職與退休公務員的薪水、退休金發放遭受影響。
維修人員只要上傳產品使用照片、輸入相關資料後，由維修系統中的AI技術來自動判讀最可能的故障原因，儘量在現場就完成維修任務，減少傳統方法可能帶來的額外成本。
CIO Talk | 邵屏華 | 中央地質調查所 | Docker | node.js | PostgreSQL | 開源
2017-01-01
2017-01-01
騰訊遊戲如何單日分析TB級爆量資料，Spark串流大數據分析是關鍵
2016-12-31
產品評測 | FlashSystem A9000 | IBM | 儲存陣列 | 全快閃儲存
2016-12-31
2016-12-31
新聞 | 以色列 | 資安 | 情報長 | Doron Tamir
2016-12-31
新聞 | 自駕車 | 福特 | Fusion Hybrid | LiDAR | 虛擬駕駛平臺
2016-12-30