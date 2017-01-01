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蘋果、Amazon結束iTunes上有聲書獨家供應關係

Audible為歐洲主要的有聲書製作公司之一，2008年被Amazon收購，但在2003即與蘋果建立獨家合作關係，只在iTunes上販售有聲書，遭德國出版業者提告，引起德國及歐盟當局的調查，在蘋果今年1月終止與Audible合作關係後，相關調查也將結束。

2017-01-20