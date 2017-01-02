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新聞 | Uber | 交通部 | 車輛共享

交通部與Uber多次溝通協商沒交集，車輛共享如何定位是關鍵

Uber自4年前於台灣上路後，受計程車業者抗議，交通部視為違法經營加以取締，Uber與交通部多次溝通協商仍沒有交集，交通部提出的納管、納稅、保險三項條件中，納管引發了雙方對車輛共享服務定位的歧見，導致協商一直僵持不下沒有突破。

2017-02-03

新聞 | 匯豐銀行 | HSBC | 實體分行 | 數位轉型

實體分行關閉大潮還沒停，英國2年1千家分行收攤，匯豐銀要再關62家

根據英國消費者評測機構Which?的報告，短短兩年內，英國境內的實體分行關了1,046家，匯豐銀行關閉的數量更是屢創新高，現又宣布關閉62家英國分行，打算在2017年底前完成分行重整計畫

2017-02-03

新聞 | 駭客 | Cellebrite | 行動裝置 | 破解工具

曾幫FBI破解iPhone的以色列資安業者遭駭，破解工具被公開

以色列資安業者Cellebrite去年被媒體揭露曾幫FBI破解槍擊要犯的iPhone，今年1月Cellebrite遭駭，被竊取900GB資料，駭客公開可破解黑莓機、Android、舊款iPhone的工具，說明只要有人開發出破解工具，就有外洩的風險。

2017-02-03

新聞 | Snap | Snapchat | IPO

Snap準備IPO，去年還虧損5億美元

打造快速分享影像程式Snapchat的Snap去年營收為4.04億美元，儘管營收顯著成長，但仍虧損高達5.21億美元，本周四提出IPO申請，希望對外募資30億美元。

2017-02-03

新聞 | google | Gmail | Chrome | Windows

Gmail將不再支援Chrome 53以前版本，Windows XP、Vista受牽連

Google宣佈從2月8日起將在Gmail上敦促用戶採用較新的Chrome瀏覽器，今年底前，Gmail仍能在Chrome 53以前版本運作，但最快在12月舊版Chrome用戶造訪Gmail就會被導至基本的HTML版本。

2017-02-03

新聞 | 資安周報 | TWCERT/CC | KrCERT | G-ISAC

【資安周報第59期】尋找臺灣資安新動能系列報導（三）：臺灣民間企業資安通報單一窗口由TWCERT/CC接手，打造臺版VirusTotal檢測政府和民間企業惡意程式樣本

臺灣TWCERT/CC對內任務是負責民間企業的資安通報與應變處理，對外則和許多國際資安組織進行情資交換，推動共通情資交換標準，也可學習韓國KrCERT/CC作法，拉近民間企業和TWCERT/CC距離

2017-02-02

新聞 | Zimperium | 零時差攻擊程式

資安業者收購過期的零時差攻擊程式，強化資安防護技術

儘管零時差攻擊程式過期成為N-days攻擊程式，Zimperium認為這些過期的攻擊程式仍有剩餘價值，可以從中學習駭客的攻擊技巧，進而提升保護客戶的安全技術。

2017-02-02

新聞 | 臉書 | Oculus VR | 保密協議

臉書Oculus VR因違反保密協議，被判需賠5億美元

Oculus VR創辦人暨Oculus Rift發明者Palmer Luckey因挖角ZeniMax子公司id Software負責VR及沈浸技術的John Carmack擔任Oculus VR技術長，稍後推出Oculur Rift頭戴裝置，遭ZeniMax指控違反保密協定、不實陳述、侵犯商標，周三法院判決出爐，Oculus VR須賠償總計5億美元。

2017-02-02

新聞 | MIT | 語音 | 生理 | 情緒 | AI | App

結合語音及生理訊息，MIT研發可分析人們情緒的人工智慧系統

麻省理工學院的科學家正打造一個可根據生理訊息、語音對話辨別人們情緒的人工智慧系統，它可透過穿戴裝置蒐集大量生理、語音數據，提高辨識人類情緒的精準度。

2017-02-02

新聞 | Alphabet | Waymo | 自駕車

Waymo自駕車愈來愈聰明了，人類接手機率大幅降低

Waymo提交給美國加州監理站的報告顯示，其自駕車由人類接手駕駛的次數從2015年的341次降至2016年的124次，降低次數的主因在於分析每次人類接手的原因加以改善，使自駕車愈來愈安全。

2017-02-02

新聞 | IoT | NB-IoT | Vodafone

全球第一個城市NB-IoT網路搶先於西班牙上路，將服務1億個IoT裝置

英國跨國電信龍頭Vodafone搶在1月底宣布，已在西班牙主要城市開始利用NB-IoT技術布建一個通訊範圍可覆蓋整座城市的IoT商用網路，來提供企業用戶裝置連網的相關服務，今年3月將更進一步擴大城市部署，以服務超過1億個IoT裝置。

2017-02-02

新聞 | HPE | Aruba | Niara | 機器學習 | 大數據分析 | 資安

HPE為旗下Aruba產品線添生力軍，買下行為分析資安廠商Niara

HPE併購行為分析資安廠商Niara，計畫整合Niara新一代行為分析軟體與旗下Aruba ClearPass網路資安產品線，將利用Niara使用者和實體行為分析（UEBA）技術，提供用戶新一代攻擊檢測系統。

2017-02-02

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