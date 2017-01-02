2017-02-06
近日駭客鎖定臺灣數家證券商發動勒索攻擊，恐嚇證券商若不支付指定比特幣就要發動DDoS攻擊。刑事局目前與北市警方介入偵辦。
近日駭客鎖定臺灣數家證券商發動勒索攻擊，恐嚇證券商若不支付指定比特幣就要發動DDoS攻擊。刑事局目前與北市警方介入偵辦。
多家券商Web下單系統今天早上傳遭DDoS攻擊而停擺，甚至高橋證券的下單網站塞爆停擺，直到2小時以後，才發布修復公告，金管會出面證實多家券商Web下單系統遭DDoS攻擊，並提出5大安全措施。
Lumos奠基於臉書的AI技術FBLearner Flow，可用以辨識圖片影像，臉書利用數十億照片作為Lumos的練習材料，不需標準就能辨識影像中的人物或物件，進一步識別跑步、舞蹈等多項動作。
US-CERT警告微軟Windows的伺服器訊息區塊SMB存在記憶體毀損漏洞，可能導致駭客自遠端阻斷服務或執行任意程式，CVSS評分為最高風險的10分，影響Windows 8.1、Windows 10、Server 2012與2016等多個系統，目前已有攻擊程式現身。
Mozilla傳出將放棄Firefox OS物聯網裝置開發計畫，不再打算推出商用產品，改投入研究及進階開發。象徵該公司以Firefox OS作業系統擴大裝置影響力的另一次挫敗。
採購特輯 | Panasonic | Toughbook CF-SX4 | 平板筆電 | 商用筆電 | 商務筆電
日系筆電代表機種，Panasonic Toughbook機身輕且內建光碟機
2017-02-04
新聞 | 微軟 | Server Message Block | Windows 10 | 漏洞
鎖定微軟SMB漏洞的概念性驗證程式被公開，Windows 10在內多個系統遭殃
2017-02-03
Mozilla放棄Firefox OS物聯網裝置商用計畫，將裁員50人
2017-02-03
新聞 | Google G Suite | 實體金鑰 | 雙因素認證
Google G Suite安全升級，可強制要求以實體金鑰為唯一第二因素
2017-02-03
2017-02-03
新聞 | 駭客 | Cellebrite | 行動裝置 | 破解工具
曾幫FBI破解iPhone的以色列資安業者遭駭，破解工具被公開
2017-02-03
2017-02-03