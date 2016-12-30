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新聞 | 俄羅斯 | google | 蘋果 | LinkedIn

俄羅斯要求蘋果、Google撤下LinkedIn app，觸動美俄緊張關係

去年11月俄羅斯法院以linkedIn將資料儲存於境外，違反該國資訊隱私法令而下令封鎖LinkedIn，但用戶仍可透過VPN存取linkedIn，本周媒體報導俄羅斯已要求蘋果與Google撤下app，再次接緊美俄緊張關係。

2017-01-09

新聞 | 任天堂 | 迷你紅白機 | 破解 | 遊戲

任天堂迷你紅白機玩膩了嗎？傳歐美版可被破解加入新遊戲

網路上傳出任天堂推出的迷你紅白機歐美版NES Classic可以改寫ROM檔方式刷機破解，讓使用者自行加入新遊戲，使迷你紅白機載入共60款遊戲。

2017-01-09

新聞 | Internet Archive | 美國總統 | 川普

「網路檔案館」建立《川普檔案》，集結520小時電視演說與受訪影片

「網路檔案館」致力於保存重要的網路內容，使其不因媒體、企業或組織變動、結束經營而流失有用的資料，上周檔案館首次建立為美國總統當選人川普建立個人檔案，以人力方式蒐羅超過520小時有關川普在電視、受訪或辯論、新聞廣播等內容。

2017-01-09

新聞 | google | Android | 漏洞

Google一口氣修補逾90個Android安全漏洞，近1/3為重大漏洞

Google在新年初即修補了超過90個Android安全漏洞，其中29個屬重大風險漏洞，包姞遠端程式攻擊、權限擴張等，雖然漏洞數量眾多，但目前尚未有駭客開採的通報。

2017-01-09

新聞 | AdNauseam | google | Chrome Web Store | 廣告

危及廣告業務!? Google將隱私保護程式AdNauseam自Chrome網路商店移除

AdNauseam與廣告封鎖程式Ad Block Plus合作，悄悄地點選所有被封鎖的廣告，以模糊使用者的瀏覽資料，保障不被廣告網路追蹤。Google在末告知下將其自Chrome Web Store下架。

2017-01-09

新聞 | 英特爾 | IoT | 運算卡

英特爾發表只有信用卡大小的IoT裝置專用運算卡

運算卡約只有信用卡大小，內建了英特爾SoC晶片、記憶體、儲存空間、無線連網能力，支援Windows、Linux等系統，可根據不同的IoT裝置客製化規格，預計今年中開始供貨。

2017-01-09

CIO Talk | 北科大 | 王永鐘 | 雲端機房 | VM

北科大重金打造企業級雲端機房，單日千臺VM服務全國上萬考生

臺北科技大學是全臺第一間具有企業級規模雲端機房的國立大學，連教育部和臺大都派人來觀摩，甚至靠著新的雲端機房，即使一天要開1千臺VM也不怕，怎麼做到？

2017-01-08

IT書摘 | 有問題才有創新 | 伊恩•亞特金森 | 無需滿分法

用小力氣解大問題的懶人思考術

遇到問題別急著先解決，試著簡化難題並解決20%關鍵小痛點，也能獲得80%大成效

2017-01-08

新聞 | 一周大事

一周大事

和沛科技傳出裁員8成的消息，創辦人翟本喬表示，由於合作夥伴調整產品策略，迫使和沛得終止正在開發的公有雲平臺產品並大幅縮減人事，但會繼續維護已有客戶採用的儲存雲產品

2017-01-08

新聞 | 日本 | 2020奧運 | 物聯網 | 關鍵資訊基礎建設 | 資安人才 | 資安策略 | 日本國家資訊安全中心 | NISC | Mitsuaki ASHIDA

日本要用3大資安對策迎戰2020奧運會

日本政府自從取得2020年奧運主辦權後，便順勢推出一連串的資安策略，從政策面上直接重整網路安全的體質，更從3大方向著手進行防禦工作

2017-01-08

新聞 | 小米 | 歐陽辰 | 大數據 | Big Data | 資料科學 | Data Science

小米新一代大數據統計平臺大公開

小米研發架構師歐陽辰表示，傳統統計面對的問題，只需要經過隨機抽樣就能解決。而通盤分析、統計手中握有的原始資料，才是大數據要解決的問題

2017-01-07

產品評測 | SAN儲存陣列 | Oracle | SAN | Oracle FS1-2

Oracle旗艦SAN儲存產品，支援全快閃與混合儲存應用

Oracle FS1-2可提供SSD+硬碟的混合組態，以及全快閃組態兩種型式。在硬碟組態下，FS1可提供720臺硬碟與5.7PB的儲存容量，已經接近當前主流高階儲存產品的等級；在全快閃組態下，All Flash FS1版本的最大容量則達到912TB，是當前容量較高的全快閃儲存陣列產品

2017-01-07

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