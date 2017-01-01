2017-01-22
Google在電玩展中展示了Tango專案中的手機AR技術，並以外星人小遊戲讓民眾體驗，另外，還首次展示搭配Google Pixel手機的Daydream虛擬實境平台，在VR遊戲中過過西部神槍手的癮。
Google在電玩展中展示了Tango專案中的手機AR技術，並以外星人小遊戲讓民眾體驗，另外，還首次展示搭配Google Pixel手機的Daydream虛擬實境平台，在VR遊戲中過過西部神槍手的癮。
美國國家公路交通安全管理局就Tesla自動駕駛系統的設計與性能，包括自動緊急剎車系統、人機介面、緊急意外事故時的資料及Tesla對系統所作的變更，認為自駕車系統設計並無問題，駕駛在自駕車模式下應保持注意而未注意。
根據專利文件，自駕車會蒐集環境數據、車輛行駛方向、目的地等，並與道路管理系統分享，請求使用特定車道，以解決自駕車因應車道雍塞時調整車道。外界認為可能應用於Amazon的物流車隊上。
資安業者追踨俄國金融犯罪集團，發現駭客利用Google雲端服務追踨被感染的系統，或用來散佈惡意程式、執行攻擊。
由於負債累累，Avaya向美國破產法庭申請破產保護，並由花旗集團提供一筆為期一年的7.25億美元重整融資，準備進行重整計畫。Avaya強調破產申請不包含國外分公司，國外分公司仍正常營運。
2017-01-20
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