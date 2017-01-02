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新聞 | google | Chrome | Chromium

Google開源iOS版Chrome，加入Chromium專案

Google完成修改iOS版Chrome程式碼，並加入Chromium專案，供Chromium社群取用Chrome for iOS測試，加快開發速度，未來在iPhone及iPad上就能看到更多第三方瀏覽器。

2017-02-01

新聞 | Slack | Enterprise Grid | 企業協作

Slack瞄準大型企業發表Enterprise Grid，最多能支援50萬員工

Enterprise Grid提供大型企業協作通訊架構，可支援5000至50萬名員工規模的企業，它提供了無限的工作空間、共享頻道、統一架構、進階管理能力，且能連結更多的應用。

2017-02-01

新聞 | 蘋果 | iPhone 7 | 財報

iPhone7發威，蘋果上季營收成長由負轉正

去年第二季由於iPhone銷售疲軟，使得營收出現衰退，在經過三季衰退後，蘋果公佈2017年第一季財報顯示，在iPhone 7銷售帶動下，營收成長從去年759億美元增加至784億美元，iPhone、Mac及服務均有不錯的銷售成績。

2017-02-01

CIO Talk | 臺北捷運 | 趙孟成 | Beacon

臺北捷運IT開發力再進化，需求徹底文件化是關鍵第一步

「用對的方法做事才有意義。」這是臺北捷運公司資訊處處長趙孟成最常講的一句話，為了提升北捷自主開發能力，逐步將委外系統收回，改為自辦之外，也徹底落實開發需求文件化，來提高開發團隊的效率

2017-02-01

產品評測 | HPE | StoreServ

StoreServ產品家族中階款具備多控制器網格擴充架構，兼顧效能、擴充彈性與快閃儲存應用需求

HPE 3PAR StoreServ 8000是StoreServ產品家族的中階款式，可提供最大4節點控制器組態，透過外接擴充櫃擁有最大480臺SSD或960臺硬碟的儲存組態，並配備3PAR新一代ASIC晶片、12Gb SAS磁碟介面與新版HP 3PAR OS軟體

2017-02-01

新聞 | google | Daydream | VR

Google開放Daydream平台，VR頭戴裝置降價至49美元

為加速Daydream應用生態發展，Google近日鼓勵開發人員提交支援Daydream的行動程式，並將頭戴虛擬裝置Daydream View的售價降至49美元。

2017-01-31

新聞 | 華盛頓 | 警用NVR | 勒索軟體

傳華盛頓特區有7成的警用NVR遭勒索軟體侵襲

媒體報導華盛頓特區警方用來儲存公共場所監示器的123台NVR遭感染勒索軟體，導致連結的監視器無法儲存影像，市政府最後決定不支付贖金，而重灌系統及軟體。

2017-01-31

新聞 | 穿戴裝置 | Fitbit | 裁員

全球穿戴裝置市場退燒!? 市場龍頭Fitbit裁員6%

Fitbit公布去年第四季財報，該季售出了650萬個裝置，營收不如先前的預期，每股虧損0.51~0.56美元，為達成今年減少8.5億美元支出，將刪減銷售及行銷預算、改善研發投報率，以及裁撤110名員工。

2017-01-31

新聞 | 線上串流影視 | DVD | sony

串流影音當紅重挫DVD業務!? Sony認列逾千億日圓資產減損

有鑑於對未來DVD、藍光DVD及家庭娛樂事業的銷售展望，Sony認列相關資產高達1121億日圓的資產減損。反映新科技對既有科技及商業模式帶來的衝擊。

2017-01-31

新聞 | 歐盟 | 電信漫遊 | 單一市場

歐盟推動電信漫遊不收費，面臨重重阻礙恐折衷施行

歐盟為推動電信單一市場，積極推動盟國內跨國手機漫遊免收費政策，周二召開第三次會議，希望為漫遊收費訂下收費上限，以降低使用者漫遊支出，但不同會員國電信商對漫遊收費上限出現歧異，面臨重大挑戰。

2017-01-31

新聞 | 星巴克 | 虛擬助理

星巴克推虛擬助理，可用語音點咖啡了

星巴克在行動程式上增加虛擬助理My Starbucks barista，為一類似聊天機器人的功能，讓消費者以文字或語音購買咖啡，消費者也可向Amazon Alexa訂購。

2017-01-31

新聞 | Dropbox Paper | Google Docs | 雲端

挑戰Google Docs，Dropbox Paper正式於全球上線了!

Dropbox Paper可集結文字、程式碼、圖片或動畫，用來追蹤留言或程式碼來源，成員可透過共享的空間查視修改作品，也可將Dropbox的檔案加入Paper，同步更新檔案，或是將文件轉為簡報。

2017-01-31

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