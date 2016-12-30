2017-01-10
由於手機業務下滑及可能遭受美國經濟制裁下，市場傳出中興準備於第一季裁撤3000名員工，佔其全球總數6萬名員工的5%，其中手機部門將裁員600名，佔該部門員工數十分之一。
由於手機業務下滑及可能遭受美國經濟制裁下，市場傳出中興準備於第一季裁撤3000名員工，佔其全球總數6萬名員工的5%，其中手機部門將裁員600名，佔該部門員工數十分之一。
目前Uber Movement先公開馬尼拉、雪梨、華盛頓三個城市的匿名載客資料，以特殊的授權方式供第三方運用，例如主導都市計畫的政府或相關機關、學術研究單位仲用，未來將公佈更多城市的相關資料。
華為在美國CES展示旗艦手機Mate 9系列，支援Google Daydream VR平台外，還與Amazon合作，讓語音助理Alexa登上手機，讓使用者以語音命令遙控家中的智慧家電。
Nokia 6採用Android 7.0系統，配備5.5吋Full HD螢幕，內建高通Snapdragon 430處理器與4GB記憶體，將在中國獨家上市，售價1699元人民幣。
自研究人員揭露MongoDB的攻擊勒索行為後，目前已有超過一打的駭客跟進，估計已有超過2.7萬個資料庫內容遭移除，迫使MongoDB的商業公司MongoDB, Inc提供安全查核表，並教導用戶自救之道。
新聞 | Internet Archive | 美國總統 | 川普
「網路檔案館」建立《川普檔案》，集結520小時電視演說與受訪影片
2017-01-09
Google一口氣修補逾90個Android安全漏洞，近1/3為重大漏洞
2017-01-09
新聞 | AdNauseam | google | Chrome Web Store | 廣告
危及廣告業務!? Google將隱私保護程式AdNauseam自Chrome網路商店移除
2017-01-09
2017-01-09
新聞 | 日本 | 2020奧運 | 物聯網 | 關鍵資訊基礎建設 | 資安人才 | 資安策略 | 日本國家資訊安全中心 | NISC | Mitsuaki ASHIDA
2017-01-08
新聞 | 小米 | 歐陽辰 | 大數據 | Big Data | 資料科學 | Data Science
2017-01-07
產品評測 | SAN儲存陣列 | Oracle | SAN | Oracle FS1-2
2017-01-07
2017/1/17(二)
台北寒舍艾美酒店(台北市松仁路38號)
主辦單位: 台灣微軟
1/18(三) 14:00-16:50
台北寒舍艾美酒店(台北市松仁路 38 號)
主辦單位: IBM、iThome
2017 3月14日、3月15日
TICC 台北國際會議中心 （台北市信義路5段1號）
主辦單位: iThome