今日最新

按讚加入iThome粉絲團追蹤

新聞 | 臉書 | 德國大選 | 假新聞

德國大選將至，臉書在當地啟用假新聞過濾機制嚴陣以待

德國聯邦議院選舉將在今年8月舉行，為避免重蹈美國大選覆轍，臉書在德國將啟動假新聞過濾機制，接受用戶檢舉可能為假的內容，經由第三方查證，若確定為假新聞則標記為爭議內容，且不會優先顯示。

2017-01-16

新聞 | 微軟 | 自然語言 | Maluuba | 併購 | AI

微軟買下AI自然語言處理新創業者Maluuba

Maluuba利用深度學習、強化學習提昇系統理解文字脈絡的能力，以學習人類智慧及決策模式，未來將加入微軟新成立的人工智慧部門，微軟計畫將其技術應用在消費者、企業及開發者產品。

2017-01-16

新聞 | 微軟 | Windows 10 | Creators Update | 遊戲模式

Windows 10的Creators Update將優化遊戲效能

微軟預告將在Creators Update更新中增加遊戲模式，以優化PC上的遊戲體驗，但並未說明該模式的詳細運作方式，外界猜測可能該模式可能限制其他程式存取CPU、GPU等資源。

2017-01-16

新聞 | google | Key Transparency | 公鑰

Google釋出Key Transparency專案打造互動式的公鑰目錄

專案目的為打造一公開金鑰目錄，讓開發人員可建立獨立稽核帳號資料的系統，用於加密與驗證資料各種應用中，或帳號回復等功能。

2017-01-16

新聞 | MongoDB | 勒索 | ElasticSearch

大風吹，MongoDB勒索手法吹到ElasticSearch伺服器了

鎖定公開MongoDB資料庫的勒索手法轉移到ElasticSearch，目前已有用戶在ElasticSearch論壇上指出，ElasticSearch遭到不明人士移除，勒索0.2個比特幣。

2017-01-16

新聞 | Android | Andy Rubin |  手機

傳Android之父自立門戶打造高階手機挑戰蘋果與Google

Andy Rubin於2005年將公司產品Android賣給Google後便率領Android部門，後來離開Google後傳出成立新公司Essential Products，目前約有40名員工，成員來自蘋果及Alphabet，準備推出手機、平板電腦及作業系統。

2017-01-16

新聞 | WhatsApp | 漏洞 | 後門 | 加解密 | 監聽

究竟是漏洞還是後門？WhatsApp加解密設計爆監聽疑雲

加州大學教授Tobias Boelter揭露Whatsapp會在通訊雙方不知情下產生新的加密金鑰，在訊息未被送出時，由發文方重送訊息，接收方以新的金鑰解密，但產生新金鑰的過程收訊方並不知情，發送方也只有啟動特殊的設定才能知道，可能使駭客或第三方攔截訊息。

2017-01-16

新聞 | 一周大事

ㄧ周大事

經常被用在大數據分析的開源資料庫MongoDB，發生多起攻擊事件，已有超過12位駭客將資料移除並進行勒索，受駭的資料庫數量持續增加

2017-01-15

CIO Talk | 警政署 | 蘇清偉 | 大數據

警政署下一步靠大數據分析破案，整合7萬支監視器全臺大追緝

警政署善用科技，運用人臉辨識功能，不但能在短短10秒內，辨識出通緝犯與酒駕肇事者的身分，另外整合了全臺19個縣市，超過7萬支監視器，供警察不再受轄區限制，能夠跨區調閱監視器影像

2017-01-15

採購特輯 | 端點進階威脅偵防 | 端點偵測與反制 | EDR | WDATP

微軟端點偵防系統透過雲端平臺提供Win10進階防護

微軟WDATP能彙整端點和可疑事件的關連，協助管理者檢視端點電腦發生事件的狀態，並追查行為記錄，以及針對指定的可疑處理程序，探索牽連到的電腦端點與檔案範圍

2017-01-15

產品評測 | 雲端主控臺防毒軟體 | Symantec | SEP Cloud

SEP Cloud新版可管控行動裝置，新增端點電腦強制使用密碼保護

Symantec推出全新版本的雲端主控臺防毒軟體SEP Cloud，能列管行動裝置，針對Windows伺服器以外的端點電腦，也提供資料加密的選用功能

2017-01-15

2017四大資訊圖表看關鍵趨勢

新的一年來了，AI、機器學習、雲端、行動化應用，去年火紅一整年，但值得關注的趨勢，不只前面四項，2017年，另有四大關鍵新興趨勢，將開始出現截然不同的新氣象

2017-01-15

更多新聞