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究竟是漏洞還是後門？WhatsApp加解密設計爆監聽疑雲

加州大學教授Tobias Boelter揭露Whatsapp會在通訊雙方不知情下產生新的加密金鑰，在訊息未被送出時，由發文方重送訊息，接收方以新的金鑰解密，但產生新金鑰的過程收訊方並不知情，發送方也只有啟動特殊的設定才能知道，可能使駭客或第三方攔截訊息。

2017-01-16