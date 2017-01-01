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採購特輯 | 宏碁 | Switch Alpha 12 | 平板筆電 | 商用筆電 | 商務筆電

宏碁2合1平板筆電採用液態冷凝系統，兼顧效能與散熱

宏碁商用平板筆電Switch Alpha 12的處理器採用液態冷凝系統，能在無風扇的配置下，採用效能較強的U系列處理器

2017-01-27

新聞 | PTC | Creo

PTC Creo 近2年最大改版，讓3D CAD設計軟體也吹AR風

PTC正式推出3D CAD設計軟體新版本Creo 4.0，UI介面操作更簡易，新增多個能優化CAD繪圖設計的建模功能，強化Creo軟體與AR應用整合

2017-01-27

新聞 | google | 勒索軟體 | 省電程式 | EnergyRescue

小心偽裝成省電程式的勒索軟體EnergyRescue

EnergyRescue宣稱為省電行動程式，但被嵌入勒索程式，要求Android裝置管理員權限，當使用者賦予管理員權限後，裝置就會被鎖住，勒索0.2個比特幣。

2017-01-26

新聞 | 殭屍網路 | Twitter | 資安

研究：有35萬的星戰殭屍大軍蟄伏在Twitter上

研究人員揭露一個總數35萬個帳號潛伏於Twitter的殭屍網路大軍，由同一駭客所操作，但至今仍無活動。由於這些殭屍網路使用星際大戰小說內容，被命名為星際大戰殭屍網路。

2017-01-26

新聞 | Facebook Messenger | 廣告

Facebook Messenger開始測試廣告

臉書先在泰國及澳洲推出Facebook Messenger廣告服務，在聯絡人及上線聯絡人之間置入廣告，

2017-01-26

新聞 | 微軟 | 劍橋大學 | Trimble | HoloLens | 混合現實

微軟聯手劍橋大學與導航廠商Trimble，用HoloLens看建築藍圖

微軟與導航廠商Trimble和劍橋大學合作，推出AR頭戴式裝置HoloLens在建築營造產業的應用，提供建築人員利用HoloLens來自動監控建築進度和自動偵測橋樑損害，以提升建築工程的生產效率。

2017-01-26

新聞 | GoDaddy | 架站 | GoCentral | 電子商務

GoDaddy推出一小時內可完成架站的GoCentral，台灣同步上線

GoCentral提供1500種不同類別及產業的網站樣版，可根據使用者選擇的產業推薦諸如圖片等各種相關服務，整合優化Google搜尋排行及簡化臉書粉絲頁更新的行銷工具，還包括購物車及金流等電子商務。

2017-01-26

新聞 | google | 不良廣告 | 封鎖

Google擴大不良廣告類型，去年封鎖17億則不良廣告

去年Google擴大封鎖不良廣告的類型，一舉封鎖了17億則不良廣告，比2015年的7.8億還多兩倍以上，去年美國總統大選後，假新聞引起各界討論，Google也封鎖製造假新聞的網站廣告，預料將封鎖更多的廣告。

2017-01-26

新聞 | 無線監控 | Dropcam | 蘋果

無線監控Dropcam創辦人Greg Duffy加入蘋果

Duffy在2009年打造無線監控裝置Dropcam，隨後被Nest Labs併購而加入Alphabet，外界猜測將帶領蘋果內部的創新專案。

2017-01-26

新聞 | 思科 |  應用程式 | AppDynamics

思科以37億美元買下應用程式效能監控開發商AppDynamics

AppDynamics可對企業就地部署或雲端部署的應用程式監控其效能。該公司目前仍處於虧損狀態，估計市值為19億美元，思科以高於市值的37億美元併購，顯示看重其服務的未來潛力。

2017-01-26

新聞 | 駭客 | Ripper.cc | 黑名單

駭客也怕被騙，詐欺者黑名單網站Ripper.cc浮上檯面

為維護暗網交易安全，駭客自發性設立Ripper.cc網站，蒐集並公佈暗網中各種詐騙手法及被稱為「破壞者」的不老實賣家，目前已蒐集1000名「破壞者」個人檔案。

2017-01-26

新聞 | 蘋果 | 高通 | 壟斷 | 專利

蘋果與高通壟斷官司戰火延燒至中國，索賠10億人民幣

繼上週蘋果在美國控告高通要求配合做假證後，本周蘋果在中國指控高通違反公平、合理、無歧視的原則授權給蘋果，和美國提出的訴訟相近 ，並向高通索賠10億人民幣 。    

2017-01-26

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