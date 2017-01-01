2017-01-16
Uber亞太區總監Damian Kassabgi上週五拜會交通部長賀陳旦及相關官員，表達願依國內稅法納稅及提供本地保險，同時說明已和國內計程車業者洽談合作。北市職業駕駛工會與計程車業者今天否認與Uber有接觸，痛批Uber無心合法化，將組檢舉大隊全力檢舉。
Uber亞太區總監Damian Kassabgi上週五拜會交通部長賀陳旦及相關官員，表達願依國內稅法納稅及提供本地保險，同時說明已和國內計程車業者洽談合作。北市職業駕駛工會與計程車業者今天否認與Uber有接觸，痛批Uber無心合法化，將組檢舉大隊全力檢舉。
去年協助FBI破解2015年槍擊案槍手iPhone的資安鑑識公司Cellebrite，近日遭到駭客侵入竊取高達900GB的資料。其客戶如美國政府、俄羅斯政府、阿拉伯聯合大公國政府和土耳其政府等調查資料恐外洩
Payments Bank為印度專有的數位銀行型態，不提供借貸也不發行信用卡，但可發行ATM卡及現金卡，讓民眾運用手機就能存入或匯款，使用網路銀行、行動銀行服務。
為解決中國境內問題叢生的程式商店亂象，網信辦要求經營程式商店必需申請、登記備案，必需落實商店的責任，為App上架、散佈違法訊息、侵害用戶權益及安全等問題嚴格把關。
外傳三星將在1月23日公佈Note 7手機爆燃的調查結果，指電池為導致爆燃事件的原因，LG針鋒相對，透露下一代旗艦手機將採用特殊的導熱設計，避免電池因過熱而自燃、爆炸的可能。
2017-01-16
新聞 | 微軟 | Windows 10 | Creators Update | 遊戲模式
Windows 10的Creators Update將優化遊戲效能
2017-01-16
新聞 | google | Key Transparency | 公鑰
Google釋出Key Transparency專案打造互動式的公鑰目錄
2017-01-16
新聞 | MongoDB | 勒索 | ElasticSearch
大風吹，MongoDB勒索手法吹到ElasticSearch伺服器了
2017-01-16
新聞 | Android | Andy Rubin | 手機
傳Android之父自立門戶打造高階手機挑戰蘋果與Google
2017-01-16
2017-01-15
產品評測 | 雲端主控臺防毒軟體 | Symantec | SEP Cloud
SEP Cloud新版可管控行動裝置，新增端點電腦強制使用密碼保護
2017-01-15
2017-01-15
2017/1/17(二)
台北寒舍艾美酒店(台北市松仁路38號)
主辦單位: 台灣微軟
2017 3月14日、3月15日
TICC 台北國際會議中心 （台北市信義路5段1號）
主辦單位: iThome