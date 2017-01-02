蘋果在台灣官網上預告即將推出Apple Pay，首波將和中信、玉山、台新、渣打、聯邦等國內7家銀行業者合作，未來民眾將能使用iPhone、iPad、Mac、Apple Watch等裝置，透過Apple Pay付款。
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該漏洞存在於31款路由器的韌體中，至少影響數十萬台的Netgear裝置，駭客取得管理員密碼後將全權掌控路由器，可更改路由器DNS設定將使用者導向惡意網站，或執行DDoS攻擊，讓它們成為殭屍網路一員。
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Lego Life強調為13歲以下孩童建立一個安全的社交網路，讓孩童可透過行動程式，在安全的數位遊樂場中表達自己的創意、分享及互動，目前已在美國、英國、加拿大等8個市場推出。
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庫克指出高通堅持針對他們無關的蘋果獨特技術，如Touch ID、進階顯示器或相機等收取權利金，令蘋果的創新成本愈來愈貴，蘋果控告高通乃是不得已的選擇。
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FCC推動的解放機上盒政策，希望要求有線電視業者釋出機上盒資訊，以讓其他業者得以進入這塊市場，打造相容的裝置或程式，打破機上盒壟斷市場的現況，但川普指派的FCC主席Ajit Pai已移除該案。
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Google開源iOS版Chrome，加入Chromium專案
2017-02-01
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Slack瞄準大型企業發表Enterprise Grid，最多能支援50萬員工
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CIO Talk | 臺北捷運 | 趙孟成 | Beacon
2017-02-01
StoreServ產品家族中階款具備多控制器網格擴充架構，兼顧效能、擴充彈性與快閃儲存應用需求
2017-02-01
Google開放Daydream平台，VR頭戴裝置降價至49美元
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串流影音當紅重挫DVD業務!? Sony認列逾千億日圓資產減損
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挑戰Google Docs，Dropbox Paper正式於全球上線了!
2017-01-31