2017-01-26
EnergyRescue宣稱為省電行動程式，但被嵌入勒索程式，要求Android裝置管理員權限，當使用者賦予管理員權限後，裝置就會被鎖住，勒索0.2個比特幣。
EnergyRescue宣稱為省電行動程式，但被嵌入勒索程式，要求Android裝置管理員權限，當使用者賦予管理員權限後，裝置就會被鎖住，勒索0.2個比特幣。
研究人員揭露一個總數35萬個帳號潛伏於Twitter的殭屍網路大軍，由同一駭客所操作，但至今仍無活動。由於這些殭屍網路使用星際大戰小說內容，被命名為星際大戰殭屍網路。
臉書先在泰國及澳洲推出Facebook Messenger廣告服務，在聯絡人及上線聯絡人之間置入廣告，
微軟與導航廠商Trimble和劍橋大學合作，推出AR頭戴式裝置HoloLens在建築營造產業的應用，提供建築人員利用HoloLens來自動監控建築進度和自動偵測橋樑損害，以提升建築工程的生產效率。
GoCentral提供1500種不同類別及產業的網站樣版，可根據使用者選擇的產業推薦諸如圖片等各種相關服務，整合優化Google搜尋排行及簡化臉書粉絲頁更新的行銷工具，還包括購物車及金流等電子商務。
2017-01-26
2017-01-26
新聞 | 思科 | 應用程式 | AppDynamics
思科以37億美元買下應用程式效能監控開發商AppDynamics
2017-01-26
2017-01-26
IoT雙周報第8期：首批Tesla電動車正式登臺，將搭載最新自動駕駛功能
2017-01-26
新聞 | 微軟 | Windows 10 | 教育市場 | Chromebook
微軟挑戰Chromebook教育市場，聯手PC業者推最低189美元的Windows 10教育筆電
2017-01-25
2017-01-25
2017-01-25