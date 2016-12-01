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CIO Talk | 邵屏華 | 中央地質調查所 | Docker | node.js | PostgreSQL | 開源

地調所導新興開源專案不手軟，擁抱開放格式免被廠商綁定

對於開源這條路，中央地質調查所地質資料組科長邵屏華的立場相當堅定，他認為，使用成熟開源專案不僅便宜，也能培養本地技術人才，更可免於落入廠商綁定的困境

2017-01-01

IT書摘 | 書摘 | 被討厭的商機 | 傑．貝爾 | 客訴

數位行銷專家教你把客訴變黃金

得到最差的評價別氣餒，正視你的抱怨者，正確處理客訴，就能把劣勢扭轉成優勢

2017-01-01

新聞 | 一周大事

一周大事

在日本、韓國舉辦過四屆Line開發者大會後，Line終於首次在臺舉辦LINE Taiwan TechPulse開發者大會，力推5大聊天機器人開發套件

2017-01-01

英特爾AI四大策略徹底解析

許多人都看好人工智慧（AI）的未來發展，處理器大廠英特爾也積極應戰，他們宣布將擴展多款伺服器運算技術、強化軟體程式碼效能，以及併購新創公司，而在11月的Intel AI Day的活動上，他們正式提出了完整的AI發展藍圖和架構，並預告接下來的處理器平臺將更全面支援AI

2017-01-01

新聞 | 騰訊遊戲 | Spark | 許振文

騰訊遊戲如何單日分析TB級爆量資料，Spark串流大數據分析是關鍵

騰訊遊戲依照玩家的生命周期，從開始進入到離開遊戲，來打造出以Spark叢集運算引擎為核心的數據遊戲服務平臺，用來優化遊戲資料分析和行銷與營運

2016-12-31

IT書摘 | 書摘 | 洪雪珍 | 職場 | 工作愈換愈好，得有這些本事

主管沒說但你該懂的職場升遷術

加薪升遷這檔事，高層的眼睛不一定是雪亮的，所以員工可要自己學聰明

2016-12-31

產品評測 | FlashSystem A9000 | IBM | 儲存陣列 | 全快閃儲存

IBM老牌全快閃儲存陣列結合全新網格控制器架構

FlashSystem A9000是老牌的FlashSystem全快閃儲存陣列家族最新一代產品，採用獨特的3控制器構型，透過專屬Flash模組可提供57TB容量，並能在250μs的極低延遲下，提供50萬IOPS以上效能

2016-12-31

新聞 | Cloud | 雲端應用

IT月報｜雲端IT焦點回顧 (2016/12)

Google加入Cloud Foundry Foundation（CFF），將與CFF聯手推動企業採用開放技術以實現雲端上的高品質軟體遞送。IBM繼揭露Serverless技術後，終於開始在IBM Bluemix雲端平臺推出OpenWhisk服務，同時將OpenWhisk開源釋出

2016-12-31

新聞 | 以色列 | 資安 | 情報長 | Doron Tamir

專訪以色列政府資安關鍵人物：政府需壯大資安產業提升國家戰力

以色列防衛局情報長Doron Tamir表示，必須同時發展資安防禦、資訊戰（Cyber Warfare）與資安生態圈三大面向，才能全方位提升國家資安力

2016-12-31

新聞 | 殭屍網路 | DDoS | Mirai | Leet | 資安

又出現新的殭屍大軍Leet，攻擊規模達到650Gbps還會隱藏IP

Leet殭屍網路對Incapsula資安服務的用戶，發動了兩波DDoS 攻擊，分別最高攻擊量為400Gbps和650Gbps。然而，資安公司研判，這不是Mirai殭屍網路的變種，而是全新的殭屍網路。

2016-12-30

新聞 | 自駕車 | 福特 | Fusion Hybrid | LiDAR | 虛擬駕駛平臺

福特升級自駕車，外觀更像尋常汽車

原本的福特自駕車採用了4個光達（LiDAR）感應器，新款則只用了2個就能達到4個的效果，它們分別被鑲在汽車的兩個A柱上，有360度的視野，偵測範圍約為兩個足球場大。

2016-12-30

新聞 | 富士康 | 川普 | i蘋果城 | iPhone | 就業 | 軟銀

紐時：中國政府至少提供富士康價值數十億美元的優惠

全球半數iPhone在富士康鄭州工廠生產，鄭州政府為了吸引富士康，想出各種優惠，包括斥資6億美元協助富士康建置廠房，花費10億美元打造可容納數十萬員工的宿舍；擴大建置發電廠，讓富士康享有5%的電費折扣；免除前五年的公司稅與加值稅，後五年的稅賦則減半，提供2.5億美元的貸款等

2016-12-30

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