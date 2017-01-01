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新聞 | Tesla | 自駕車 | 死亡車禍

自駕車死亡車禍報告：Tesla無安全缺失，是駕駛疏忽

美國國家公路交通安全管理局就Tesla自動駕駛系統的設計與性能，包括自動緊急剎車系統、人機介面、緊急意外事故時的資料及Tesla對系統所作的變更，認為自駕車系統設計並無問題，駕駛在自駕車模式下應保持注意而未注意。

2017-01-20

新聞 | Amazon | 自駕車 | 車道分配 | 專利

Amazon取得自駕車車道分配系統專利

根據專利文件，自駕車會蒐集環境數據、車輛行駛方向、目的地等，並與道路管理系統分享，請求使用特定車道，以解決自駕車因應車道雍塞時調整車道。外界認為可能應用於Amazon的物流車隊上。

2017-01-20

新聞 | 金融犯罪 | Carbanak | google

Google服務淪為俄國金融犯罪集團幫兇，攻擊飯店與零售業

資安業者追踨俄國金融犯罪集團，發現駭客利用Google雲端服務追踨被感染的系統，或用來散佈惡意程式、執行攻擊。

2017-01-20

新聞 | Avaya | 電信設備 | 破產

Avaya申請破產保護，準備重整營運

由於負債累累，Avaya向美國破產法庭申請破產保護，並由花旗集團提供一筆為期一年的7.25億美元重整融資，準備進行重整計畫。Avaya強調破產申請不包含國外分公司，國外分公司仍正常營運。  

2017-01-20

新聞 | AI | 韓國圍棋 | 科技 | 智慧型手機

防止科技作弊，韓圍棋賽事將全面禁用智慧型手機

為防止選手利用暫停時間透過科技作弊，韓國最高圍棋組織韓國棋院打算禁止選手在正式比賽中使用手機，目前已準備研擬相關規定的細節與配套。

2017-01-20

新聞 | 思夢樂 | 服飾業 | 訂價 | Big Data

減價也能自動化，日本服飾業者思夢樂要用大數據分析找出最佳訂價

日本第二大休閒服飾品牌思夢樂為因應未來擴張店面數量的策略，將採用自動化折扣分析系統，在未來一年內陸續於旗下服裝品牌部署該系統，分析不同商品訂貨、進貨量等，為需要清倉的商品找出合適的折扣價進行促銷。

2017-01-20

新聞 | 中國泛海控股 | IDG | 媒體

中國泛海控股集團買下美國媒體集團IDG

這項交易買下了IDG Capital旗下包含IDC、IDG Communications與IDG Ventures，以及CIO、Computerworld、Macworld與PC World等媒體也併購之列，預計第一季完成交易。

2017-01-20

新聞 | IBM | 財報 | 雲端

IBM營收連續19季下滑，但雲端逆勢成長33%

IBM公佈2016年第四季財報，該季營收達218億美元，已連續19季營收下滑，各項業務表現上，硬體與作業系統的Systems營收下滑12.5%最多，但雲端服務營收成長33%。

2017-01-20

新聞 | 蘋果 | Amazon | Audible | 有聲書 | 獨家銷售

蘋果、Amazon結束iTunes上有聲書獨家供應關係

Audible為歐洲主要的有聲書製作公司之一，2008年被Amazon收購，但在2003即與蘋果建立獨家合作關係，只在iTunes上販售有聲書，遭德國出版業者提告，引起德國及歐盟當局的調查，在蘋果今年1月終止與Audible合作關係後，相關調查也將結束。

2017-01-20

新聞 | ProtonMail | 加密電子郵件 | Tor

加密電子郵件服務ProtonMail開始支援Tor

為了迴避各國政府的監控活動，ProtonMail建立了一個只能經由Tor網路存取的伺服器，以保護用戶的通訊隱私安全，但使用ProtonMail洋蔥網站可能在連線速度上會變慢。

2017-01-20

新聞 | 阿里巴巴 | 奧運 | 雲端運算供應商

打響知名度，阿里巴巴將成為奧運12年雲端運算贊助商

阿里巴巴成為奧運12年的雲端運算服務贊助商，將涵蓋2018年韓國平昌冬奧、2020年東京夏季奧運及2022年北京冬奧三屆賽事，贊助金額可能高達6或8億美元。

2017-01-20

新聞 | Mirai | 殭屍網路 | Botnet | IoT | DDoS

【2017資安趨勢】百萬IoT殭屍大軍來勢洶洶，Tb級DDoS攻擊越演越烈

殭屍網路Mirai於2016年9月現身之後，造成全球網路世界開始發生好幾起大規模DDoS攻擊事件，最高攻擊流量甚至超過1Tbps，超越過去10年以來DDoS攻擊的最高流量紀錄

2017-01-20

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