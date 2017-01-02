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Gmail將不再支援Chrome 53以前版本，Windows XP、Vista受牽連

Google宣佈從2月8日起將在Gmail上敦促用戶採用較新的Chrome瀏覽器，今年底前，Gmail仍能在Chrome 53以前版本運作，但最快在12月舊版Chrome用戶造訪Gmail就會被導至基本的HTML版本。

2017-02-03