2017-02-04
多家券商Web下單系統今天早上傳遭DDoS攻擊而停擺，甚至高橋證券的下單網站塞爆停擺，直到2小時以後，才發布修復公告，金管會出面證實多家券商Web下單系統遭DDoS攻擊，並提出5大安全措施。
多家券商Web下單系統今天早上傳遭DDoS攻擊而停擺，甚至高橋證券的下單網站塞爆停擺，直到2小時以後，才發布修復公告，金管會出面證實多家券商Web下單系統遭DDoS攻擊，並提出5大安全措施。
Lumos奠基於臉書的AI技術FBLearner Flow，可用以辨識圖片影像，臉書利用數十億照片作為Lumos的練習材料，不需標準就能辨識影像中的人物或物件，進一步識別跑步、舞蹈等多項動作。
US-CERT警告微軟Windows的伺服器訊息區塊SMB存在記憶體毀損漏洞，可能導致駭客自遠端阻斷服務或執行任意程式，CVSS評分為最高風險的10分，影響Windows 8.1、Windows 10、Server 2012與2016等多個系統，目前已有攻擊程式現身。
Mozilla傳出將放棄Firefox OS物聯網裝置開發計畫，不再打算推出商用產品，改投入研究及進階開發。象徵該公司以Firefox OS作業系統擴大裝置影響力的另一次挫敗。
為確保G Suite使用者登入的安全性，Google在2011年啟用了雙因素認證，支援以實體金鑰，現在進一步允許管理者將實體安全金鑰作為登入時的唯一第二認證因素。
2017-02-03
新聞 | 駭客 | Cellebrite | 行動裝置 | 破解工具
曾幫FBI破解iPhone的以色列資安業者遭駭，破解工具被公開
2017-02-03
2017-02-03
2017-02-02
2017-02-02
2017-02-02
全球第一個城市NB-IoT網路搶先於西班牙上路，將服務1億個IoT裝置
2017-02-02