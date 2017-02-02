全球最大開源程式碼平臺GitHub的競爭對手GitLab，昨日驚爆工程師team-member-1（GitLab匿名處理，簡稱甲工程師）誤刪近300GB的正式環境資料，GitLab也緊急啟動修程序，除了利用Google Doc即時更新維修進度外，甚至也利用YouTube全程直播長達8小時的維修資料庫過程。

在這次事件中，GitLab總共損失了6小時的資料，包含開發Issue、合併請求、專案留言等檔案。GitLab表示，此次總有707名使用者遭受波及，5,037個開發專案受到影響。不過GitLab強調，由於Git儲存庫並未受到損害，站方仍然有能力重建在誤刪事件發生前，系統所儲存的專案，「但是我們無法復原這些專案相關的Issue。」

GitLab也在官方部落格上，按照時間順序，揭露此事件的來龍去脈，以及站方做出的相對應策略。根據GitLab，此事件總共可以分成3大階段。

第一波事件：不當使用者試圖癱瘓資料庫

GitLab表示，在世界協調時間（UTC）1月31日晚上6點，站方發現不當使用者（spammer）大量建立程式碼剪貼簿（Snippet），利用此手段攻擊資料庫，使其運作變得不穩定。此時GitLab已經開始介入，除了了解事件外，也要進行反擊。到了晚上9點，由於GitLab資料庫承受過多資料寫入，寫入程序中已經開始產生鎖死（lockup）現象，導致站方系統發生無法進行存取的情況。

面對這群不當使用者的攻擊，GitLab祭出大招，鎖定其IP位置進行封鎖外，也移除不當使用者的帳號。GitLab表示，其中1名使用者，還利用GitLab儲存庫（Repository），假作為CDN服務，讓4萬7千個IP位址都使用單一帳號登入，「導致資料庫的工作流量相當大。」

第二波事件：資料庫運作近乎停擺

GitLab表示，到了晚上10點，已經開始接獲使用者通報，「因為資料庫複製程序Lag的太嚴重，幾乎可說是停止運作」，延遲寫入的資料已經達4GB之多。

而GitLab也表示，資料庫停止運作的原因在於，1號資料庫的流量負載過高，「無法即時將資料寫入至2號資料庫。」

在第二階段中，GitLab首先嘗試修復2號資料庫，但是它並無法連線至1號資料庫，「因為系統預設參數max_wal_senders 中，待命伺服器連線數目過低。」

根據PostgreSQL的官方文件的定義，開發者可以透過max_wal_senders，限制當前待命伺服器數目的最大值。另外，此參數也不可以高於參數max_connections的設定，限定PostgreSQL資料庫伺服器連線數目的最大值。

但即便甲工程師試圖已經將最大連線數，從2千調高至8千，但是2號資料庫仍然無法開始執行複寫程序。

第三波事件：誤刪資料庫的慘劇發生

當晚時間11點，當時決定要下班走人的甲工程師認為，應該是肇因於PostgreSQL檔案目錄的問題，才無法使用備份指令pg_basebackup進行復原，甲工程師決定將該Directory移除。

但是在甲工程師下了清除指令後，才驚覺他並沒有切換目錄，而是直接在儲存正式環境資料的1號資料庫執行。雖然他終止了該命令，但是為時已完，300GB的資料，已經刪掉絕大部分，只剩下4.5GB。

多方備援手段皆不管用

按照常理推論，即使發生如此慘劇，GitLab其他的備份管道也應起作用，不至於無法復原資料。但GitLab坦承，雖然站方擁有LVM快照、日常備份、Azure硬碟快照，以及AWS S3等多種備份機制，「但複寫程序真是脆弱的不得了」，除了容易出錯，相關文件歸檔機制也不佳。GitLab表示，即使擁有5個備援管道，「沒有一個運作可靠。」

在誤刪的慘劇發生後，GitLab已經展開修復行動，試圖從Staging資料庫中尋找遺失的資料。在此次事件中，雖然Git儲存庫未受到影響，「遺失正式環境資料對我們是無法接受的。」GitLab也預計在數天後，公開宣布此事成因及未來的應變措施。

雖然GitLab犯下了相當嚴重的失誤，但是站方不僅第一時間就坦承，同時還利用Google Doc公開維修進度，以及YouTube直播維修資料庫過程。這次GitLab事件的處理，也獲得外國社群的讚許，稱讚其大方面對錯誤，更表示，意外難免發生，而GitLab應該以此次事件為借鏡，繼續往前走。