歐盟委員會（European Commission，EC）於上周宣布，歐盟的電信業者已於行動漫遊的批發價上取得共識，從今年6月15日起，歐洲人在28個會員國內使用行動電話將不必再支付漫遊費，達成電信單一市場（Telecoms Single Market）的目標。

此一宣布意味著歐洲的消費者屆時不論是打電話、傳送簡訊，或是使用資料傳輸服務，都會依照原本在自己國家所使用的費率計價。

EC是在2013年提出電信單一市場計畫，作為歐盟數位單一市場（Digital Single Market）的一環，只是當時電信業者在許多細節上未達成協議，包括彼此之間的漫遊批發費用，以及也擔心會出現所謂的「常駐漫遊者」，在某一歐盟會員國取得較便宜的電信費率，並在自己的國家享用，對此，EC已經制定合理使用政策，規定了歐洲人可免除漫遊費的頻率。

上周EC所訂出的漫遊批發價包括每分鐘的通話費用為3.2歐分（1歐元=100歐分），每通簡訊為1歐分，而每GB的最高資料漫遊批發費用則是每年遞減，預計從今年的7.7歐元下降到2022年的2.5歐元。

該協議還必須取得歐洲議會與歐洲理事會的正式批准，不過外界相信此案可望順利通過。