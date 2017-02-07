過去區塊鏈的應用與開發，以金融領域最為興盛，但現在這股風潮更吹進全球的政府裡，政府組織無不開始尋求新的方法來降低運行的時間、人力等成本。根據IBM近期釋出針對各國政府的調查報告，結果指出，全球有9成的政府組織都有投入區塊鏈的計畫，他們預估2018年前在金融交易、資產管理、合約管理以及法規遵循領域上，投入一定的資金進行探索，開發出政府的新價值。

這份報告由IBM商業價值調查研究所與經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）合作，名為《Building Trust in Governments》，針對16個國家、200個政府單位進行調查，理解他們對區塊鏈的期待與規劃。

調查指出，全球9成的政府行政單位正在規畫區塊鏈的投資，希望在2018年前投入相關領域，包含金融交易管理、資產管理、合約管理以及法規遵循上。此外，7成的政府行政單位預估，區塊鏈會對合約管理的部分，造成十分強大的衝擊，尤其，合約管理是公部門與私部門最主要的接觸。

商業價值調查研究所的主管David Zaharchuk 在IBM的部落格裡表示，「政府機構與個人之間的資料可以更加簡單地進行安全傳遞。」他指出，區塊鏈可以釋出其中的成本與風險壓力。

領航者期待2017年就能有區塊鏈實作推出，強化居民的信任感

根據報告，14%的政府組織屬於領航者（Trailblazers），它們在區塊鏈的應用上屬於十分前端的採用者。而這些國家大都分布在亞洲與西歐，北美地區則領航者較少，也顯示出美國的州立特性，或許在區塊鏈的跨政府整合上，會是一道難題與硬傷。

報告指出，超過一半的領航者，都已經投入資源在區塊鏈上，並且希望在2017年就可以有相關的實作產品推出。並且他們投資最多也最看好的領域是：資產管理（Asset Management）、身分認證管理（Identity Management）以及法規遵循（Regulatory Compliance）。

利用區塊鏈進行資產管理，其實就是將政府開放給市民的服務更進階，利用共享的帳本記錄所有交易或易主過程，替政府的信任感奠基。

身分認證管理就是權限的管理，控制誰可以寫入區塊鏈以及由誰進行驗證，以愛沙尼亞著名的e-Residency為例，愛沙尼亞的居民可以向政府申請數位身分認證，它是記錄在區塊鏈上，因此十分安全，而且持有者可以明確知悉儲存在政府資料庫中的個人資料有誰可以取得並加以控制。愛沙尼亞的居民還可以利用e-Residency進行報稅。這個成功案例也啟發了各界有關區塊鏈與身分認證的多元應用，例如美國證券商納斯達克（Nasdaq）就與愛沙尼亞合作，執行e-Voting的PoC，結果相當成功，更是目前區塊鏈與政府結合的重要成果。

法規遵循的部分，北美地區特別關注這方面的應用。因為區塊鏈創造了一種不可逆，且透明化的稽核方式，因此可以追蹤履約狀況，甚至是強制執行法規。也讓公私部門都可以更有所依據，減少反覆的溝通成本。

採用區塊鏈的領航者看好的上述的3領域，它們也標誌著政府與人民之間的信任基礎。長遠來看，區塊鏈的特性甚至指涉政府有機會證明自己，擁有一份不可竄改的透明履歷表，更可打擊詐欺與貪腐。而這3領域也是最有可能在今年推出的應用實例。

除了有領航者的角色外，而政府在發展上更有屬於中間區段的大眾採用者（Mass Adopters）占了48%，落後者（Followers）則占了38%。各自在發展的時程上，領航者期待在2017年就能推出實作應用；大眾採用者則是2018年到2020年；相對落後的政府單位則在2020年後才可能有實作案例。這也表示，超過6成的政府在三年內就會開始採用區塊鏈，使區塊鏈的應用時程又更近一步。

圖片來源：IBM

政府的4大業務，可透過區塊鏈協助

該份報告也調查了這200個政府行政單位對區塊鏈可以在時間、成本與風險考量，獲益最大的幾個面向。首先是市民服務（Citizen Services）高居第一。再者，是上述的法規遵循、身分認證，位居第二、三名。第四名則是合約管理（Contract Management）。

即便目前政府資料已經極力電子化，但是一些日常的處理流程，包含合約管理、金融交易和法規遵循等都仍仰賴紙本操作，成本既高又複雜，容易產生失誤。政府與個人之間，有著綿密的關係：報稅、投票，到土地註冊，在在凸顯處理過程的複雜。一旦使用區塊鏈，就不須再仰賴第三方單位來驗證身分或交易。只要將商業執照、汽車牌照...等資料儲存在區塊鏈上，就可以簡單的執行點對點又高度安全的交易與互動。

報告指出，9成的政府領導者認為，區塊鏈的技術確實可以落實一套透明化的稽核機制，並落實法規的遵循，減少了許多人力、時間成本。

身分認證的管理上，除了愛沙尼亞的案例外，美國郵政署（United States Postal Service）以及美國國土安全部（Department of Homeland Security）也在尋求利用區塊鏈進行安全的身分驗證。

最後的合約管理，區塊鏈的可以記錄廠商的所有履約紀錄，一旦沒有在時限內完成、任務執行失敗等都會被記錄下來，這就可以作為政府單位進行廠商篩選的重要依據。簡言之，透明化可以提升生產的效能。假設，在垃圾資源的管理上運用區塊鏈，只要垃圾車少收一個地方，居民就可以上區塊鏈平臺反映，它就會自動通知垃圾車完成未完的任務。

此外，還可利用智能合約 （Smart Contract）來約束、管理員工或廠商，來避免重複的錯誤。

「政府可以利用區塊鏈來探索新的商業模式，突破現有的科技來提供居民新服務。」商業價值調查研究所的主管David Zaharchuk在部落格中這麼寫道。

這些環環相扣的政府作業，其實都導向了下一代的政府樣貌，也就是開放政府。目前政府內部龐大的官僚體系正是造成財政上的重擔，也是整體組織無法輕盈起飛的阻礙。因此，他們需要更安全、精省的方式來傳遞部門間的資訊。而區塊鏈有機會使政府扮演著居民的信任夥伴，有別於過去中心化、由上至下的集中管理，將權力交還給居民。