蘋果行動支付服務Apple Pay終於即將在國內推出，台灣蘋果官網已預告即將在台灣推出Apple Pay，首波將和中國信託、玉山銀行等7家銀行合作。至於確切的時間點尚未公佈。

首波將和蘋果合作的7家銀行除了中信、玉山外，還有渣打銀行、台新銀行、國泰世華、台北富邦及聯邦銀行。蘋果預告首波僅列出7家銀行，未來還會增加其他合作銀行。用戶可將合作銀行的信用卡，包含聯名信用卡及酬賓卡加入Wallet，購物付款、兌換獎勵。

未來國內民眾可使用iPhone、Apple Watch、iPad及Mac就能以Apple Pay付款，以iPhone 為例，只要將手機靠近感應式讀卡機，手指置於Touch ID就能完成付款，Apple Watch則是輕按兩下側邊的按鈕，將手錶靠近讀卡機即可。

未來可使用Apple Pay的蘋果裝置，包括iPhone 6/6 Plus以後的手機，第一及二代的Apple Watch，iPad部份則是iPad mini 3以後、iPad Air 2及iPad Pro，Mac則是特定的Mac及去年發表具有Touch ID的MacBook Pro等。

由於Apple Pay是以一組裝置特定號碼及交易代碼進行交易，卡號並非儲存在裝置或蘋果，交易時不會洩露卡號給店家，強調交易比容易外洩卡號的信用卡來得安全。使用者可透過Wallet檢視最近的消費紀錄。

目前除了可用於接受Apple Pay的店家消費外，Apple Pay也可用於支援的程式內購買付款，還有支援的線上商店購物付款。但蘋果並未說明有哪些程式、商家將支援Apple Pay付款。

迄今為止，Apple Pay已在澳洲、加拿大、中國、法國、香港、日本、紐西蘭、俄羅斯、新加坡、西班牙、瑞士、英國、美國推出，台灣可望成為Apple Pay登陸的第14個市場。