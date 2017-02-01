企業協作平台Slack本周發表鎖定大型企業的Enterprise Grid，可用來建立整個企業的通訊架構，集中管理企業的資料安全與各團隊間的協作，還能整合其他的應用程式，可支援擁有5000至50萬名員工的企業。

除了Slack既有的協作功能之外，Enterprise Grid新增了無限的工作空間、共享頻道、統一的架構、更高階的管理能力，而且可連結更多的應用。

其中的無限工作空間可集結各部門、團隊或區域的員工展開協作，它同樣具備頻道、訊息、語音及視訊等功能，但允許IT管理人員控制及配置每個工作空間。

對於那些牽涉到不同團隊或部門的專案，便可由IT管理人員在必要時建立各工作空間所需要的共享頻道，該頻道可用來分享彼此的資訊，卻不會曝露獨立工作空間中的機密資訊。

過去大型企業的團隊或專案都是各自使用Slack進行交流，但Enterprise Grid則能組織這些不同的協作，包括搜尋、進行群組間的傳訊，或是檢視所有的工作空間等，讓使用者一登入Slack就能存取工作上所需的各種工具、同事及空間等。

Enterprise Grid亦能集中管理整合企業的安全、政策及法規遵循，也能替不同的工作空間設定客製化的安全與政策，或是整合第三方的異地備份服務。

現階段的Enterprise Grid可藉由App Directory連結超過900種應用，方便團隊找到所需工具，包含CareerLark、Marker、Salesforce、IBM、Adobe、Box及GSuite等，同時新納入了SAP的Hana雲端平台、SuccessFactors與Concur等。

若必須自行開發企業應用，則可利用Slack針對Node.js與Python所設計的開發套件，以建立可於共享頻道中使用的工具。目前包括PayPal及IBM等數十家業者皆已部署了Enterprise Grid。