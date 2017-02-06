2/6 21:30更新：中華電信證實最近幾天確實有多家劵商向他們尋求協助，而針對明天可能發生的大規模DDoS攻擊，他們也將採用多層次縱深防禦來因應，包括將攻擊流量導入「清洗防護區」，並進行攻擊Pattern樣本比對過濾，透過利用阻擋、隔離、清洗流量方式，來幫助劵商用戶有效緩解DDoS攻擊。中華電信也已經提供這些劵商業者緊急防護服務，並強化NOC/SOC監控，也對網路邊界提高監控防護。

臺灣證券市場上周遭遇史上最大DDoS攻擊勒索，駭客並預告明天前（2/7）若不付錢將發動更大規模DDoS攻擊，臺灣好幾家證券商都在這一波勒索名單當中，記者查證多家證券商，至少包括高橋證券、永興證券、群益金鼎證券這3家，都證實明天對抗DDoS攻擊關鍵，將全權委託交由中華電信，來幫忙協助DDoS防禦。

不過記者向中華電信查證，截至傍晚前都還未獲得進一步回覆。儘管目前還不清楚中華電信針對多家券商用戶明天可能即將遭遇的大規模DDoS攻擊，將採取何種對策，但從中華電信此前公開揭露資訊也顯示，為了提升DDoS攻擊防護，目前中華電信在全臺20座IDC機房設有資安防護中心，以協助容易遭駭客鎖定的金融或證券用戶有效緩解DDoS攻擊。

中華電信在上周六一早高橋證券遭遇短暫的DDoS攻擊時，就曾立即派人協助進行DDoS攻擊流量清洗和防護，在網站停擺1小時內緊急修復，才恢復正常服務。

除了設有資安防護中心外，中華電信在去年啟用板橋IDC資料中心時也揭露了，他們專為金融和證券用戶打造一套中華電信金融證期網路，這是中華電信串聯他們在北、中、南設置的19處金融網路節點而建立的金融網路，這個網路占有全臺金融證券用戶電路數的80％，可說是全臺規模最大的金融證期網路，能即時監看全臺各地金融系統網路連線品質，只要租用的證券用戶網路一有異常，中華電信IDC機房維運人員就能立即通報派人處理。

中華電信還在板橋IDC機房的NOC維運中心內設有超大螢幕的金融證期網路監視牆，並以顏色來區分每條連線的金融網路是否運作正常，若是顯示為藍色代表為正常、黃色則代表網路部份異常斷線、若是紅色則表示完全中斷無法連線，一旦遇到DDoS攻擊導致券商用戶網路塞爆時，維運人員馬上就能從監控螢幕上快速找出是哪條證期網路連線出現異常，在最短時間內恢復正常服務。