總部在英國倫敦的匯豐銀行（HSBC）近日宣布，將在2017年關閉在英國的62家實體分行，並在年底前結束現階段的「分行重整計畫（Branch Restructuring Programme）」，替傳統分行的未來更添變數。

匯豐銀行預計，在此波關閉大潮後，2017年底在英國的分行數會落在625家，並終結「分行重整計畫」，不打算再有更多分行關門。面臨大幅度的分行縮減，即使匯豐強調會重新雇用那些關閉分行的行員，但估計裁員規模仍達180人。

去年12月，英國最大的消費者評測機構Which?發布報告，匯豐銀行關閉的分行數量是英國銀行之最，從2015年1月開始，共321家分行關閉，占匯豐總分行數的27%。

除了匯豐以外，蘇格蘭皇家銀行集團（RBS）則緊追在後，以關閉191家分行居次；勞合銀行（Lloyds Bank）據統計是180家，但Which?隨後更新數據，表示勞合銀行將關閉一共212家分行。Which?統計，從2015年1月到2017年1月，短短兩年內，英國地區共1,046家實體分行關閉，鄉村地區是影響尤其劇烈的地區。

資料來源：Which?

匯豐也指出，這一波波的實體分行關閉的浪潮，其實反映了消費者在理財方式上的轉變，匯豐也持續投資在銀行業務的數位轉型上，這些年來已經投資超過10億美元。他們正在重新檢視分行永續經營的能力，作為存續的評量依據，尤其英國是匯豐銀行最重要的基地，更是數位化最關鍵的一環。

「我們的客戶在財務管理的手法上已經產生轉變，越來越多的客戶選擇使用行動裝置、網路來進行財務管理，創新的科技如觸控、聲音辨識已經十分熱門。越來越少人選擇使用實體分行，現在我們跟客戶的連結有超過90%是來自數位管道，光是去年就暴增80%。」匯豐銀行在英國與歐洲的個人金融與財富管理部部長Francesca McDonagh說道，關閉分行是為了將更多的金錢投資在數位平台與客戶身上。未來會有更少但更優質的分行，並且會有更強大的前線同仁利用科技來支援所有客戶的需求。

關閉大浪來襲，紛紛祭出因應措施來保障員工與客戶的權益

實體分行關閉的大浪席捲英國，更促使英國銀行家協會（BBA，British Bankers Association）祭出新的準則來因應，要盡可能保護銀行員工免受於分行關閉的影響。準則要求銀行須事前提出預警，並且要使員工受過全面地訓練。匯豐即在聲明稿中表示，將遵照BBA的準則進行關閉分行的程序。

除此之外，分行數驟減，勢必對客戶也會造成影響，Francesca McDonagh就指出，隨著分行重整計畫接近尾聲，匯豐也將提供客戶個人講堂，告知他們有哪些新的選擇、如何設定電話、手機或是網路銀行的業務執行等。

為減低習慣上分行理財的客戶，匯豐銀行跟英國郵局合作，客戶仍然可以選擇每天到11,600家郵局去辦理日常的業務。他們強調，93%的英國人在1英里內就可以找到一家實體郵局；高達99%的英國人則是在3英里就可以找到。