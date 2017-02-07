連網電視業者Vizio因涉及在未告知情況下，暗中蒐集1100萬名美國消費者收視資料，遭到紐澤西州控告。美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, FTC ) 周三宣佈，雙方同意Vizio支付220萬美元罰金達成和解。

紐澤西州的訴狀指出，2014年2月起Vizio及一家關係企業生產的智慧電視安裝一種名為ACR的軟體，它會暗中蒐集透過該電視播出的影片資訊，包括消費者家中有線電視、寬頻網路、機上盒、無線廣播、DVD及串流裝置播出的所有影片。

此外，VIZIO還會將消費者的特定人口資料，包括性別、年齡、收入、婚姻狀態、家中人口數、教育程度、住家所有權、住宅價值等連同影片收視資訊賣給第三方單位，用於多種不同用途，像是跨裝置對消費者發送廣告等。2015年這個程式還升級到可偵測廣告效果，像是比對Vizio電視觀眾的收視內容，與他線上行為如讀取廣告主網路廣告之間的關係。

紐澤西州表示，Vizio宣稱這個「智慧互動性」功能可以協助節目製作和建議，卻未告知消費者此一功能實則還會蒐集消費者收視行為資料。紐澤西州政府指出，Vizio此類追蹤是不公平且欺騙的行為，已違反FTC法令及該州消費者保護法律。

經過和解，聯邦法院命令並要求Vizio必須明白揭露其蒐集資料及分享給他方單位的行為，並取得用戶明確表達同意，同時禁止VIZIO對他們蒐集消費者資訊的隱私、安全及機密性做誤導性的陳述。法院同時也要求VIZIO刪除在2016年3月1日以前的消費者資訊，並且需導入完整的資料隱私計畫，一年需評估兩次。

Vizio支付的220萬美元包含交給FTC的150萬美元罰款，以及支付給紐澤西州消費者事務部的100萬（其中30萬暫緩執行）。

FTC隱私與身份保護部門律師Kevin Moriarty指出 ，本和解案阻止了Vizio未獲授權的追蹤，並重申智慧電視業者在蒐集及分享收視資訊前必須取得用戶同意。

2015年三星智慧電視也曾因為保持開啟語音辨識功能、有監聽使用者行為之嫌，而被美國隱私團體告上法院。