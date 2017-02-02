臉書(Facebook)周三公佈2016年第4季財報，截止去年12月31日，臉書每月總體平均用戶數達18.6億，比去年同期成長17%。

從財報數字來看，臉書去年第4季營收88.1億美元，全年營收則達276.4億美元，分別比前一年成長51%和54%。本季及全年每股盈餘為1.21及3.49美元。廣告貢獻了大部份營收，去年第四季和全年分別賺進86.3億及269億美元。

臉書執行長祖克柏（Zuckerberg）指出，該公司連結全世界的使命變得前所未有地重要，雖然臉書在2016年業務表現亮眼，但想串聯更多人則還有更多工作要做。

行動業務顯然是臉書營收成長的火車頭，去年第四季臉書行動用戶為17.4億，較前一年成長21%。而行動廣告業務佔公司總營收比例，也從2015年同期的80%擴大為84%。

臉書近年來不斷設法強化廣告營收，包括調整廣告格式躲避AdBlock等工具的過濾，或是計畫在影片及Messenger中增加廣告版位，並有傳言臉書為了提升廣告精準度而擴大購入用戶的線下活動資料。

財報傳出捷報的今天，臉書卻在官司上吃了部份敗仗。德州法院宣判臉書旗下VR公司Oculus共同創辦人Palmer Luckey和遊戲出版商ZeniMax合作時，違反雙方的保密協定，並侵害對方的版權。陪審團判決Oculus需賠償ZeniMax 5億美元。但Oculus躲過了ZeniMax控告它竊取商業機密而要求40億美元的求償。