根據Motherboard的報導，攻擊以色列行動裝置資安鑑識公司Cellebrite的駭客已於近日對外公開了來自Cellebrite的行動裝置破解工具，包含Android裝置、黑莓機，以及舊款iPhone，以證明不管FBI或執法機關如何保證，只要有人開發破解工具，就會有外洩的一天。

FBI在去年3月要求蘋果協助解鎖一名槍擊要犯的iPhone 5C，蘋果執行長Tim Cook發表公開信斷然拒絕此事，指稱美國政府是在要求蘋果入侵自己的用戶並破壞這幾十年來用來保護蘋果用戶的安全機制，而且一旦解鎖方式被揭露，那麼得知該方法的任何人都能入侵蘋果裝置。

儘管FBI宣稱破解工具只會用於此案，但Cook認為沒人可為此擔保。雙方的爭議一度鬧上法院，一直到FBI找到第三方協助破解才撤訴，媒體則揭露FBI找上的是來自以色列的行動裝置資安鑑識業者Cellebrite。

然而，今年1月，Cellebrite傳出遭到駭客入侵，多達900GB的資料外洩，現在該名駭客則釋出了可破解Android裝置、黑莓機及舊款iPhone的工具。

駭客向Motherboard表示，有關於後門的爭議並不會消失，還會在走向專制社會時愈演愈烈，因此必須向大家證明一旦破解工具被製造出來，就會有外洩的一天。