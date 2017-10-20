10/07~10/20焦點新聞

政大在10月18日宣布，成立金融科技國際產學聯盟營運總中心，並且跟沛博科技合作，啟動臺灣第一個Pepper Lab，由政大的金融科技研究中心帶領AI金融科技的多項相關研究，並由沛博科技提供開發技術顧問，更有4臺Pepper機器人進駐政大校園。

政大在去年11月成立了金融科技研究中心，近一年來也已經進行了多項AI、金融科技的相關研究計畫，包括AI智能退休理財平臺、財富管理、供應鏈金融、物聯網金融、KYC與身分辨識、金融資安、投資型保單管理、智能健康醫療管家等。這次的「金融機器人開發計畫」，讓政大在金融的學術能量跟Pepper的人工智慧技術緊密合作，拓展更多的金融應用情境和表達模式。

在政大成立的Pepper Lab，將會鎖定金融業為主軸。沛博科技就表示，他們會跟政大金融科技研究中心合作，先進行產業市場調查，累積大數據後進行分析，預計將金融應用落在Pepper身上。政大副校長王儷玲則說，未來可以結合大數據分析跟機器學習來增強Pepper在影像辨識、語音辨識的功能，讓Pepper可以更精準地辨識身分，強化資料處理分析能力，並且提供數位銀行或金融保險投資理財的各種服務。

國內第一家可接受虛擬貨幣的蛋糕店Coin Cake在10月15日開幕，相較於傳統店家僅接受臺幣付款，Coin Cake所提供的蛋糕、咖啡等餐飲服務除了可用臺幣付款，也可選擇以比特幣、以太幣等虛擬貨幣付款，民眾只要擁有虛擬貨幣電子錢包，結帳時可不需要掏出現金，可以手機上的電子錢包付款就能完成結帳動作。

所有商品均以臺幣標價，結帳時如果想以虛擬貨幣付款，店員會將金額依照BitoEX的匯率換算成虛擬貨幣金額，民眾依想要支付的虛擬貨幣幣別，掃描對應的QRCode取得店家錢包資訊，手機線上付款就能完成結帳。

Coin Cake表示，在日本等國外地區虛擬貨幣交易已被接受，但在台灣虛擬貨幣的使用並未普及，為了教育民眾讓更多人瞭解虛擬貨幣，因此成立Coin Cake接受虛擬貨幣交易，並通過店員說明教導民眾認識虛擬貨幣。目前可接受市場上接受度較高的比特幣、以太幣等虛擬貨幣，未來視市場接受度也會支援其他虛擬貨幣。

杜拜正不遺餘力地推動區塊鏈發展，要在2020年成為全球第一個所有交易都透過區塊鏈完成的智慧政府。杜拜地政總署（Dubai Land Department，DLD）在10月7日宣布，已建立一個基於區塊鏈技術的地政資料庫，它紀錄了所有的不動產交易，成為全球首個將區塊鏈技術應用於地政的政府。

DLD的區塊鏈資料庫內含土地租賃註冊資訊，並連結了杜拜的電力暨水力局（DEWA）、電信系統，以及各種相關的帳單系統，也含有個人租戶資料庫，諸如阿聯酋身分證或居留簽證的有效期，也支援電子付款。DLD表示，該區塊鏈的全面電子化流程允許全球人民不論在何時何地都能在幾分鐘之內完成交易，而不必親自走訪政府機關。

DLD的資料庫除了整合DEWA，還有當地的不動產開發商wasl Asset Management Group、銀行Emirates NBD及IKEA，未來也可望新增其他的合作夥伴。預期之後該資料庫將會覆蓋所有的杜拜資產，同時開放民眾與政府機關存取，將讓不論是居住在杜拜或外地的投資人都能夠確認產權資料，以高度的公開及透明化提高數據的準確性與交易的可信度。

金融集團摩根大通（J.P. Morgan & Chase）在10月16日宣布，推出區塊鏈為基礎的支付服務Interbank Information Network（IIN），以確保客戶的支付安全性。IIN底層為摩根大通以以太坊區塊鏈（Ethereum）核准開發的Quorum平臺，並強調Quorum的隱私防護技術可確保在IIN上資料共享的安全性。

跨境支付是極複雜的事，為符合法規，需要參與支付的單位要透過層層通訊來驗證及處理支付，導致時間的延長。藉由區塊鏈技術，IIN可以大幅減少因合規與資料查詢所需的時間，因而加快作業流程。摩根大通表示，IIN可讓跨境支付的時間由數周縮短為幾小時，也能減少因時間延宕衍生的成本。目前，加入IIN的有加拿大皇家銀行及紐西蘭銀行，預計未來還會有其他合作夥伴宣布加入。

圖片來源：IBM

IBM在10月16日發布區塊鏈銀行業務網路（Blockchain Banking），協助金融機構處理跨境支付交易，以減少結帳時間，並降低企業和消費者全球支付的成本。IBM與開源區塊鏈網路非營利組織Stellar.org、金融支付基礎建設廠商KlickEx Group合作，共同推出區塊鏈銀行業務網路，目的在於擴充全球支付類型和價值的資金流動，並且允許金融機構可以自行選擇結算網路（Settlement Network），來進行中央銀行發行的數位資產交換。

IBM表示，在跨境支付的交易上，需要多個仲介，更需費時數天甚至數周才能完成。而區塊鏈銀行業務網路則採用IBM Blockchain平臺以及區塊鏈分散式帳本（Distributed Ledger）技術，來加強銀行在單一網路中，能夠以近乎即時的速度清算和結算付款交易記錄。

例如，未來IBM能讓薩摩亞的農夫和印尼的買家簽訂貿易合約，而區塊鏈則將用來記錄合約條款以及管理交易文件，且允許農夫提供抵押品，以獲取信用，並立即支付，讓使用者以相對容易且透明度高的方式進行全球貿易。另外，區塊鏈銀行業務網路目前已經在12個貨幣走廊（Currency Corridor）處理現場交易，範圍橫跨太平洋島嶼、澳洲、紐西蘭以及英國。

臺灣的數位資產交易平臺Maicoin在近日宣布，將在年底前推出全新的數位資產交易所「MAX」。Maicoin在10月16日時正式支援萊特幣（Litecoin，LTC）的交易，並在隔天邀請萊特幣的創始人李啟威談論加密貨幣的未來，更重要的是，Maicoin也同場宣布將要建設數位資產交易所，和Maicoin最大的不同在於價格跟透明度。他們和凱基銀行合作，客戶透過凱基銀行的信託帳戶配合，可以儲值臺幣，想購買幣的時候就可以直接購買，不需要持臺幣再到便利商店繳費。而且原本遭到詬病的價格不公開的缺點也會解決，算法、規格全部都會公開，Maicoin也表示，他們更在資安上花了不少心思。

而另一家臺灣知名的交易平臺幣託（Bitoex）也在九月底時宣布即將成立BitoPro的數位資產交易所，另也有Cobinhood（柯賓漢）也宣布正在建置中。

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