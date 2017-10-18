政大今天（10月18日）宣布，成立金融科技國際產學聯盟營運總中心，而且跟沛博科技合作，啟動臺灣第一個Pepper Lab，由政大的金融科技研究中心帶領AI金融科技的多項相關研究，並由沛博科技提供開發技術顧問，更有4臺Pepper機器人進駐政大校園。

政大在去年11月成立了金融科技研究中心，近一年來也已經進行了多項AI、金融科技的相關研究計畫，包括AI智能退休理財平臺、財富管理、供應鏈金融、物連網金融、KYC與身分辨識、金融資安、投資型保單管理、智能健康醫療管家等8項。這次的「金融機器人開發計畫」，讓政大跟Pepper緊密合作，拓展更多的金融應用情境和表達模式。

沛博科技總經理林義勛就開心表示，臺灣是繼日本之後，Pepper第一個進入市場的國家，而政大則是首次Pepper所進駐的臺灣校園。

鍛鍊AI基礎工，加速Pepper在金融領域的發展

政大校長周行一及沛博科技總經理林義勛同時都強調，金融應用科技，並非只是將機器擺上去，插上電源即可，「軟硬體要成為達到商業目標的工具，為了達成，組織裡要有很多調整、，要有適合的文化，願意導入科技，讓他變成組織運作非常重要的事。」周行一說。而林義勛也表示認同，「技術固然重要，但更重要的是Domain Know-How跟商業模式。」他舉例，也許Pepper可以透過了解客戶系統，進而推薦客戶商品並結帳，那麼光一個小小的Pepper機器人，就是一整個賣場。

而在政大成立的Pepper Lab，將會鎖定金融業為主軸。沛博科技就表示，他們會跟政大金融科技研究中心合作，先進行產業市場調查，累積大數據後進行分析，預計將金融應用落在Pepper身上。

政大副校長王儷玲則表示，現在政大金融科技研究中心正積極鍛鍊AI在金融領域的基礎工。未來可以結合大數據分析跟機器學習來增強Pepper在影像辨識、語音辨識的功能，讓Pepper可以更精準地辨識身分，強化資料處理分析能力，並且提供數位銀行或金融保險投資理財的各種服務。

政大副校長王儷玲今天更頒發金融科技研究中心的榮譽研究員身分給Pepper機器人。

政大同時成立產學營運總中心，成金融科技學術界第一名

王儷玲在簽約記者會上強調，科技部推動的「國際產學聯盟」政策中，政大是臺灣唯一獲得金融科技項目的大學。今天不僅宣布成立Pepper Lab，同時也成立產學營運總中心，由政大校長周行一擔任最高總指揮，王儷玲則是營運長的角色，同時建立產學聯絡中心。「我們要從業界延聘執行長跟顧問團隊，來了解產業需求跟科技業。」王儷玲說。

而政大在去年11月由四大國際知名會計事務所勤業眾信（Deloitte）、安永（EY）、安侯建業（KPMG）與資誠（PwC）協助之下成立，政大金融科技研究中心。經過近一年的發展，確實掌握了許多資源，也藉著先天的優勢，不斷擴展合作夥伴。包括跟臺灣頂尖大學合作、結合國際名校的研究產學資源、引進國際金融集團的技術經驗，也會跟國內的金融與科技公司一起協作。總言之，政大要建立一個產學合作的平臺，進行跨校、跨產業、也跨國際的金融科技發展。

除此之外，金融科技研究中心旗下也設有九大創新實驗室，包含金融監理沙盒、智能合約應用、區塊鏈金融應用、數位理財與人工智慧、行動支付與物連網應用等9項，而Pepper Lab的加入，也預計會彼此合作，提供更全方位的服務。