Docker也開始支援Kubernetes了

容器業者Docker近期在歐洲DockerCon大會上，宣布將開始支援開源的容器調度平臺Kubernetes，包含Docker企業版、支援Windows與Mac的Docker社群版，以及Moby專案都會 源，用戶可自行選擇是要透過Kubernetes或Swarm來調度及管理容器任務。（詳全文）

人人都能當獎金獵人，谷歌請你幫安卓App抓漏洞

Google和抓蟲賞金方案平臺HackerOne合作共同推出Google Play安全獎勵方案。本方案要求參加者幫忙找出Google Play上App的漏洞，並直接以官方漏洞揭露流程通報該App的開發商。在開發商和參加者合作下，在90天內將漏洞修補完成者，由開發商向本方案提出申請，符合本方案資格領域者即可領取1,000美元的獎金。（詳全文）

Chrome 62正式版出爐，需填資料的HTTP網頁將標示不安全

近期Google釋出Chrome 62正式版，修補了35個安全漏洞，加強對HTTP網頁的警告，改善了用來評測網路品質的Network Infomation API，支援OpenType可變字型，還可擷取DOM元素的內容。（詳全文）

誰能擊敗AlphaGo？能自學的AlphaGo Zero

Alphabet子公司DeepMind宣布，已打造一個比AlphaGo更厲害的圍棋程式—AlphaGo Zero，它具備自我教學能力，已成為史上最強圍棋棋手。（詳全文）

花了10年，開源資料庫MongoDB終於上市

打造開源NoSQL資料庫的MongoDB Inc.於日前正式登上美國那斯達克股市，交易代號為MDB的MongoDB的股票發行價格為24美元，上市首日股票上漲了33.62%，以32.07美元作收。（詳全文）

微軟正式釋出Windows 10秋季創作者更新

近期微軟開始全球部署Windows 10秋季創作者更新版（Windows 10 Fall Creators Update），這是Windows 10自2015年問世以來的第四次的重大版本更新，整合了混合實境（Mixed Reality）、3D及語音數位助理Cortana。（詳全文）

阿拉伯聯合大公國矢志成為智慧政府，全球首位AI部長只有27歲！

全球首位人工智慧部長日前由阿拉伯聯合大公國（UAE）指派Omar Bin Sultan Al Olama擔任，透露出該國對AI發展的重視。（詳全文）

MIT以區塊鏈打造數位文憑，防止偽造且容易分享

麻省理工學院（MIT）於今夏執行一項前導計畫，採用了區塊鏈技術讓111名畢業生透過智慧型手機的行動程式領取他們的數位文憑，成為全球首批頒發虛擬證書的大學之一。（詳全文）