阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates，UAE）於上周四（10/19）任命了全球第一位的人工智慧（Artificial Intelligence，AI）部長，透露出該國對AI發展的重視。

剛上任的UAE AI部長為Omar Bin Sultan Al Olama，他今年只有27歲。UAE總統Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum表示，全新的政府將是一個關心阿聯酋福址的政府，全力發展新的知識，支持科學與研究。

UAE在任命Olama的前幾天才發表了該國的AI策略，指出智慧政府將是未來所有服務、部門及架構所仰賴的政府，將透過所有與AI相關的工具及方法來確保政府服務的效率，成為AI技術與立法的樞紐，並將在2071年的建國百年之時達成目標。

UAE期望藉由AI活化境內的交通運輸、衛生保健、太空探索、科技、教育或農業等領域，並協助政府打造預防機制，降低溝通、運輸與物流成本，並對當地生產毛額（GDP）帶來重大貢獻。

建國還不到50年的UAE在許多方面都走在世界的前端，例如該國在去年任命了全球第一個快樂部長Ohood Bint Khalfan Al Roumi，上周新出爐的還有食物安全部長。