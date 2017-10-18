容器業者Docker於周二（10/17）宣布將開始支援Kubernetes，包含Docker企業版、支援Windows與Mac的Docker社群版，以及Moby專案，用戶可自行選擇是要透過Kubernetes或Swarm來調度及管理容器任務。

Swarm為Docker自行開發的容器調度工具，在去年成為Docker平台的內建工具，不過，有鑑於Kubernetes已成為最受歡迎的容器調度工具，再加上Docker用戶也希望能夠更方便地使用Kubernetes，讓Docker終於宣布支援Kubernetes。

今後Docker平台都將同時提供Swarm與Kubernetes兩種調度工具，且會採用來自雲端原生運算基金會（Cloud Native Computing Foundation，CNCF）的正統Kubernetes版本。

Google是在2014年6月發表Kubernetes容器管理暨調度專案，隨後把它捐贈給CNCF，根據SDxCentral今年的市調，有64%的開發人員使用Kubernetes，36%使用Swarm，另有18%使用Mesos。

根據外電報導，Google在開發Kubernetes時，曾動念讓它由Docker代管，但當時Docker決定自行發展Swarm，才會讓Kubernetes花落CNCF。不過，Docker現在仍不敵市場趨勢，於Docker平台上納入了對Kubernetes的支援，堪稱殊途同歸。