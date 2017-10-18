微軟於本周二（10/17）太平洋時間的早上10點（約台北時間18日凌晨1點）開始於全球部署Windows 10秋季創作者更新版（Windows 10 Fall Creators Update）這是Windows 10自2015年問世以來的第四次的重大版本更新，整合了混合實境（Mixed Reality）、3D及語音數位助理Cortana，微軟建議Windows 10用戶採用自動更新以獲得最佳的更新體驗，另也針對進階用戶提供手動更新指南。

Windows 10為微軟首款基於「作業系統即服務」（Operating System as a Service）概念的Windows平台，首個版本在2015年7月推出後，繼之於同年11月發表了11月更新（November Update），2016年8月釋出周年更新（Anniversary Update），2017年4月釋出創作者更新（Creators Update），再來就是本周出爐的秋季創作者更新。

秋季創作者更新的主要特色包含Windows Mixed Reality(下圖)、Mixed Reality Viewer、Photos程式、My People、Cortana、Microsoft Edge、Microsoft Store，以及強化了Windows 10上的安全性與生產力。

整合了混合實境技術的秋季創作者更新版提供了Mixed Reality Viewer（下圖，來源：微軟），可結合PC上的視訊攝影機檢視遁入實境環境中的3D物件。

新的Photos則有更強大的照片與影片編輯功能，可添增濾鏡、文字、3D特效，也能加入配樂、主題或轉場。（來源：微軟）

My People是個以人為中心的程式，能把最常聯絡的親友放到工作列上以快速存取，並可結合郵件與Skype等各種通訊程式。

原本在Windows 10上的Cortana也變得更強大了，現在用戶可直接以語音要求電腦關機、重新啟動或進入睡眠模式。

新版的Microsoft Edge瀏覽器在用來存取書籍時，可直接於書上加入註解、畫線，或以不同的顏色標註；亦能將最喜歡的網站加入工作列；編輯網站的URL；並新增採用F11熱鍵的全螢幕模式。從Windows Store變身的Microsoft Store現在則是一個綜合商城，可用來購買程式、數位內容、微軟產品或是第三方打造的硬體等。

秋季創作者更新版內建了新的Windows Defender Exploit Guard，可防範檔案遭到未經許可的變更，而Windows Defender Antivirus現在則能藉由雲端提供即時保護，是微軟用來對抗勒索軟體的利器。在生產力的提升上則包含可將任務從手機轉移到PC的延續功能（Continue）、OneDrive檔案隨選能力、貨幣轉換功能。若使用者想更深入了解秋季創作者更新版的功能，亦可檢視該版本內建的Tips程式。

微軟將會分梯次於全球部署Windows 10秋季創作者更新版，建議使用者靜待自動更新的到來，它將於背景下載，一切準備就緒後才會通知使用者，進而安排安裝時程。

心急的使用者也可藉由Windows Update手動檢查更新是否已經到來，若處於第一波的更新名單中，系統即會開始自動下載更新版。

未被列入第一波更新名單的進階用戶則可藉由微軟的軟體下載網站進行手動更新；除了直接於該網頁按下「Update Now」之外，使用者也能選擇下載與執行Media Creation Tool，以展開Windows 10的重新安裝或乾淨安裝。