麻省理工學院（MIT）於今年夏天執行一項前導計畫，採用了區塊鏈技術讓111名畢業生透過智慧型手機的行動程式領取他們的數位文憑，成為全球首批頒發虛擬證書的大學之一。

掌管MIT註冊服務的Mary Callahan表示，當她多年前讀到有關區塊鏈的文章時，很快就聯想到可將它用來儲存學生紀錄，例如畢業證書，之後便開始尋求實現這件事的可能性。

去年MIT的媒體實驗室與專研機器學習的Learning Machine公司即共同開發了名為Blockcerts的開源工具包，讓所有開發人員或學校可用它來頒發基於區塊鏈的結業或畢業證書，替此一前導計畫打下了基礎，進而發展出可用來接收官方文憑的Blockcerts Wallet程式。

Learning Machine執行長Chris Jagers說明，坊間有各種型態的區塊鏈技術，但該公司採用的是比特幣區塊鏈技術，因為比特幣對他們而言才是區塊鏈的黃金標準，它最注重的是安全性，勝過速度、成本與易用性等其他因素，為最適用於官方紀錄的版本。

當學生下載Blockcerts Wallet之後，它會產生一組金鑰（私鑰+公鑰），並將公鑰傳送給MIT，把它寫入數位紀錄中，再於該區塊鏈加上認證碼。區塊鏈上並沒有記錄文憑資訊，有的只是MIT建立該紀錄的時戳，最後MIT再寄出含有公鑰的數位文憑，藉由學生手機上的私鑰來驗證本尊。

Blockcerts Wallet讓學生能夠快速獲得可驗證並杜絕篡改的文憑，並與雇主、學校或親友分享，除了採用比特幣的區塊鏈技術之外，它亦整合了MIT的身分認證服務MIT Touchstone。

Callahan強調，即使已有部份企業或學校宣稱他們使用了數位證書，但MIT卻是第一所賦予學生文憑自主權的學校，學生除了擁有證書之外，還能安全地與任何人分享。