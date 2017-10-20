為了加強Google Play的app安全品質，Google將祭出獎金廣邀安全研究人員幫忙從特定Android app中找出並修補漏洞。

Google和抓蟲賞金方案平台HackerOne合作共同推出Google Play安全獎勵方案（Google Play Security Reward）。本方案要求參加者幫忙找出Google Play上app的漏洞，並直接以官方漏洞揭露流程通報該app的開發商。在開發商和參加者合作下，在90天內將漏洞修補完成者，由開發商向本方案提出申請，符合本方案資格領域者即可領取1,000美元的獎金。

此外，Google的Android安全部門還會額外頒發獎勵給得獎者，以感謝他們提升Google Play生態體系的安全性。

但本方案特別限制找出的漏洞必須是能在Android 4.4版本以上的裝置作用的遠端程式碼執行（Remote Code Execution, RCE）漏洞，即不用告知使用者或取得許可即可執行的漏洞，像是可下載任意程式碼、原生或JavaScript，使攻擊者取得所有控制權；可操控UI以執行交易的漏洞，如冒充使用者身份以行動銀行app轉帳，或開啟webview而導致網釣攻擊的漏洞等。同時，如果漏洞發生在不同app共謀（collusion）或不同app間有相依性之處，即不在此方案涵蓋範圍，也無法獲得獎金。

今天公佈本方案僅適用Google Play上Google自己開發的Android app，以及8家廠商的13個app，外部廠商名單包括阿里巴巴、Dropbox、Dulingo、Headspace、Line、Mail.ru、Snapchat及Tinder。Google 表示等方案規劃更完整，細節更確定後，會再擴及其他開發商。Google自有app漏洞通報管道分別為Google弱點獎勵方案，以及Chrome獎勵方案。

本項方案希望能以人類之力補強Google Play的現有自動掃瞄技術，確保Google Play app的安全性。光是在今年，就接連傳出多起Google Play app遭惡意軟體滲透，或是惡意程式逃過安全掃瞄卻被安全公司爆料的事。今天賽門鐵克才公佈發現Google Play上8款app感染惡意程式，可讓受害裝置變成殭屍電腦。