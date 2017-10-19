Google於本周二（10/17）釋出Chrome 62正式版，將於這幾天透過自動更新升級Windows、Mac與Linux裝置上的Chrome瀏覽器。

Chrome 62修補了35個安全漏洞，加強對HTTP網頁的警告，改善了用來評測網路品質的Network Infomation API，支援OpenType可變字型（OpenType Font Variations），還可擷取DOM元素的內容。

今年1月釋出的Chrome 56開始將基於HTTP傳輸協定的密碼與信用卡輸入網頁標示為不安全，而Chrome 62則將所有基於HTTP的資料填入網頁標示為不安全。

基於推測使用無痕視窗（Incognito mode）的使用者應特別注重隱私，因此若於Chrome 62啟用無痕視窗，只要是造訪基於HTTP而非HTTPS的網頁都會顯示為不安全。

另外，舊版的Network Infomation API只能根據使用者的連網方式提供理論上的網路速度，更新後的版本則能根據使用者實際的體驗提供網路效能的真正數據，以協助開發人員打造更適合用戶網路狀態的內容。

可變的OpenType字型則可用來改善網頁的排版。傳統上一個字型檔只包含一種字型，有著固定的粗細與伸縮，但可變字型的粗細與伸縮卻是可任意調整的。至於W3C Media Capture from DOM Elements API則允許網站即時擷取與儲存動態內容。