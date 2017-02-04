2017商用筆記型電腦採購大特輯

隨著Intel處理器不斷更新，主流商用筆電在可攜性、效能與續航力越來越出色，不像往年的主流商用機種，機身不夠輕薄，商務行動負擔大，而主打輕量設計的商用機種，又往往犧牲了效能。我們這次檢視7家廠商產品，讓你了解近期商用筆電新特性

編者的話

2017商用筆電特色總覽

我們針對二合一或輕薄型筆電，策畫了涵蓋7種廠牌的商用筆電採購特輯，多數產品都具有外型輕薄、長時間不插電也能使用的特性，並能搭配運算效能佳、卻較不耗電的CPU，以及大容量與更高速的SSD，並有超過一半的受測機型已通過美國軍規的測試驗證

文 /李宗翰|2017-02-04
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