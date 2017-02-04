2017商用筆記型電腦採購大特輯

我們針對二合一或輕薄型筆電，策畫了涵蓋7種廠牌的商用筆電採購特輯，多數產品都具有外型輕薄、長時間不插電也能使用的特性，並能搭配運算效能佳、卻較不耗電的CPU，以及大容量與更高速的SSD，並有超過一半的受測機型已通過美國軍規的測試驗證