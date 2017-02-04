2017商用筆記型電腦採購大特輯
隨著Intel處理器不斷更新，主流商用筆電在可攜性、效能與續航力越來越出色，不像往年的主流商用機種，機身不夠輕薄，商務行動負擔大，而主打輕量設計的商用機種，又往往犧牲了效能。我們這次檢視7家廠商產品，讓你了解近期商用筆電新特性
2017商用筆電特色總覽
我們針對二合一或輕薄型筆電，策畫了涵蓋7種廠牌的商用筆電採購特輯，多數產品都具有外型輕薄、長時間不插電也能使用的特性，並能搭配運算效能佳、卻較不耗電的CPU，以及大容量與更高速的SSD，並有超過一半的受測機型已通過美國軍規的測試驗證
【實測總評】商用筆電更聚焦在耐用、極度輕薄，讓筆電也能做到接近平板的輕巧性
現在的輕薄商用筆電，在可攜性、效能與續航力越來越出色，且2合1設計與極度輕薄也成主流，甚至可說是能和平板一較高下
日系筆電代表機種，Panasonic Toughbook機身輕且內建光碟機
12.1吋的Panasonic Toughbook CF-SX4，機身用鎂合金打造，重量僅1.16公斤，具有防摔、防壓的特性，強調通過76公分落下測試，以及上下100公斤重壓測試
微軟新一代Surface Pro 4兼顧平板輕薄與筆電效能，內建自家臉部辨識技術
最新一代Surface Pro 4，具有12.3吋螢幕，在平板機身上也能搭載具有一般Ultrabook筆電效能的處理器，等於兼顧輕薄與運算能力，以及多元使用方式
聯想14吋商用筆電兼顧擴充性、效能與輕薄，配置高速NVMe SSD
聯想14吋商用系列筆電ThinkPad T460s採用Ultrabook設計，搭載PCIe NVMe固態硬碟以及第六代Core i5/i7處理器，具備擴充性與豐富連接埠配置
HP不到1公斤的極輕薄筆電，提供商用即時通訊整合快捷鍵設計
12.5吋的HP Folio G1，重量不到1公斤，厚度只有1.19公分，標榜通過軍規測試，提供足夠的堅固程度與耐用性
Dell新款商用筆電配置第7代Core，搭大容量電池可有8小時續航力
12.5吋的Dell Latitude 7280，搭載Intel最新Kaby lake處理器平臺，具備多種連接埠與高擴充性，其外殼也通過軍用MIL-STD 810G測試
小機身也有豐富連接埠，華碩推價格相對具吸引力的商用筆電
華碩AsusPro B8230U搭載12.5吋顯示器與第六代Core i5/i7系列處理器，提供豐富的連接埠種類與數量，輕薄性較不出色，但產品價格具優勢，讓使用者能以相對便宜的價格，就能買到商用筆電
宏碁2合1平板筆電採用液態冷凝系統，兼顧效能與散熱
宏碁商用平板筆電Switch Alpha 12的處理器採用液態冷凝系統，能在無風扇的配置下，採用效能較強的U系列處理器