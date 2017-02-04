現在使用者對於可攜性、行動力要求甚高，像是筆電這種商務人士不可或缺的重要資訊設備，強調輕薄設計就很重要。

儘管PC市場逐漸萎縮，平板應用增加有所影響，不過輕薄筆電的發展並沒有停滯不前，在2017年的今日，市面上已經看到越來越多強調輕薄的產品。

記得，2011年Intel剛喊出Ultrabook的口號，勾勒新一代輕薄筆電風貌，開始強調U系列為主的低功耗筆電處理器，各筆電廠商也相繼推出不少主打輕薄、變形設計的產品，接著，歷經數代處理器的效能演進，現在的低功耗處理器在運算、省電方面都更進步，不像早年輕薄筆電可能因效能不足而為人詬病，同時也衍生出功耗更低、Y系列處理器的無風扇設計產品。

從這次我們測試了7家大廠的商用筆電產品，包括華碩AsusPro B8230U、Dell Latitude 7280、HP EliteBook Folio G1、聯想ThinkPad T460s、Panasonic Toughbook CF-SX4，以及兩臺2合1設計產品宏碁Switch Alpha 12與微軟Surface Pro 4。也已經看出現階段的商用筆電，在可攜性、效能與續航力等方面都有不錯表現，而且，以往少數高階商務筆電獨有的特性，現在也幾乎成為基本標準。

維持耐用與擴充性，重量、厚度更為縮減

一談到輕薄筆電，你認為這些產品會有哪些共通點？從近年我們對這類筆電的觀察來看，有幾個現象值得注意，首先是12吋機型似乎變多了，像是這次我們測試的7臺產品中，就有6臺是12吋的產品，不像過往我們認知的輕薄產品，大多以13、14吋機種為主。

重量上，14吋以下輕薄機種的基本要求，至少需在1.5公斤以內，其實這不難辦到，現階段很多產品都只有1.2公斤不到，且機種已經不少，不像過去可能只有少數幾臺明星產品。

不只是重量要輕，機身耐用性也很重要。雖然現在市面上不少經典機款的輕薄性也很出色，但對於商務機種來說，可能並不足夠，因此，標榜MIL-STD 810G軍規認證也成為重要的指標，雖然這些產品不一定是通過所有測試項目，更不像全強固與半強固類型的產品，能符合超高水準的測試標準，但對於商務攜行經常移動、自袋中取出收入的情況，經過較多的可靠性測試，至少能比一般消費級產品更耐用。

在這次7臺測試產品中，除了2款二合一設計的產品，其他5款輕薄筆電都強調通過軍規測試，包含華碩、Dell、HP、聯想與Panasonic的產品。

需要提供應有盡有的周邊擴充性，也是過往行動商務機種所重視的，在這樣的前提之下，還要同時在機身尺寸、重量、薄度做到更好，是現在輕薄商務機種的目標，像是這次14吋的聯想ThinkPad T460s，以及12.5吋的Dell Latitude 7280，都隨著近年來幾代產品的不斷改進，已經達到一定的水準。

而本土廠商華碩的AsusPro B8230U也在此列，在重量、厚度與尺寸上都處於可接受的水準，只是與同是12.5吋的Dell產品相比，這三項都還有進步的空間。

至於12.1吋的Panasonic CF-SX4，機身尺寸、重量、強固性與周邊擴充性都已經做到不錯，但無法兼顧薄度，它的機身厚度超過2公分多，相較於現在的輕薄筆電來說，似乎有點太超過。

極度輕薄！也將成新世代商用產品焦點 日益輕薄的筆電設計，是近年值得關注的筆電發展趨勢，雖然不像以往重視周邊擴充性要一應俱全，但商務使用攜行也更為便利，像是這次測試的12.5吋的HP EliteBook Folio G1，重量只有0.985公斤，機身最厚處也只有1.24公分，而提供小接口的USB-C介面，也成為此類機型的一大特點。

聚焦極度輕薄，以及筆電、平板2合1設計

除了各項特性平衡度的拿捏，仍有些筆電繼續開拓新的使用型態，像是極度輕薄設計，與2合1設計產品，也成為今日輕薄商用的新焦點。

像是完全朝向更極致發展的超輕薄筆電設計，這次的HP EliteBook Folio G1，就是很好的例子，12.5吋的產品，重量居然不到1公斤，機身最厚也只有1.24公分，而且同樣也強調通過軍規測試。拿在手上不吃力的那種感覺，帶到任何地方使用都很方便，實際用過之後，出乎我們的想像，發現原來筆電其實也能做到接近平板的輕巧性。

當然，這類產品的機身側邊連接埠完全精簡，纖細的機身側邊，只有USB-C介面Thunderbolt 3埠。若要連接不同裝置，需搭配USB-C介面的多埠轉接頭，可一次擴充RJ-45網路埠、VGA埠、HDMI埠與標準USB埠等，不過需要額外準備。但如果你平常不需要頻繁連接有線網路、螢幕、隨身碟，這麼做反而輕便。

而且，現在有些筆電的充電孔也可以是USB-C介面，這是否意味未來筆電也能減少電源變壓器接頭大不同的問題，儘管變壓器規格可能還是需要注意，但如果能減少一些電源變壓器接頭，無法在不同連網設備之間共用的麻煩，應該也不錯。

就極度輕薄而言，近期我們也看到宏碁推出類似機型Swift 7，重量雖是1公斤多，但機身厚度卻能不到1公分，又打破薄度記錄。同時，華碩最近也剛公布了一款商用新品AsusPro B9440，號稱史上最輕14吋商用機，只有1公斤重。這類產品將成為我們在2017年的重點觀察項目，而在這股潮流下，我們也看到，即便是本土廠商，如今也都有能力設計如此超輕薄的產品。未來，我們還可關注的是窄邊框設計，是否會有更多商用產品採用。

從另一角度來看，過去在平板應用看好的情形之下，以及輕薄設計與Windows系統的發展過程中，各筆電廠商過去也發展出不少各式變形概念的平板、筆電兩用產品，只是都難以帶動風潮，主要也是不容易在尺寸、效能、輕薄與便利性上取得平衡，難以獲得使用者認同。

不過由微軟帶動的2合1設計產品，經歷4代產品演進之後，算是扭轉了局面，也帶動此一設計成為輕薄筆電之外，同是強調商務使用的一大機型。這種以平板內建支架搭配鍵盤保護套的設計概念，提供能對應筆電與平板的使用情境，又兼顧了筆電效能與輕薄性，而現在的12吋螢幕配置也較能受到使用者青睞，再加上手寫筆的應用，也帶來不少加分效果。在這次測試的產品中，以微軟Surface Pro 4與宏碁Switch Alpha 12為代表。

微軟2合1設計終帶動成為主流機型 筆電新秀微軟Surface Pro，本身就是主打商務使用的產品，推出到第4代後，已然成為新一代2合1筆電設計的典範，且各筆電大廠也都推出了設計概念類似的機種，提供輕薄機身、手寫筆應用，同時兼顧平板與筆電的使用情境。

更多高階周邊規格成為商用基本標準

從商用筆電的一些特性上來看，現階段的產品，顯然又提升到新的境界，除了前面提到的通過軍規測試之外，還有不少進步與改變之處，值得注意。

像是顯示水準的躍進很明顯。舉例來說，三四年前的筆電螢幕解析度普遍是1366×768，中高階商務筆電會支援到1600×900，而這次測試產品基本都是在FHD畫質1920×1080以上的水準，不少還能改換4K螢幕。另外，過往顯示螢幕有鏡面與霧面之分，多數商用機種採霧面設計，減少反光，近年廣視角技術成常態，也有因應觸控的保護玻璃，而防眩光技術的應用也比過去霧面更多，都讓顯示效果更進步。

在硬碟配置上，SSD已經是筆電主要儲存應用，相對於傳統硬碟，可以更提升整體系統存取效能，不過SSD也有分不同等及，像是近年強調的NVMe SSD，又比一般SATA SSD具有數倍的效能領先。

在連接介面方面，最值得注意的是USB-C介面，由於插槽夠小，也沒有正插反插的問題，是備受看好的新世代規格。只是，現在不少傳輸規格都是採用同樣的介面，反倒是容易讓人混淆，像是有些USB-C介面是只支援USB 3.1規格，有些則是Thunderbolt 3埠，且它同樣支援USB 3.1規格，並能統合Thunderbolt、DisplayPort、PCIe等傳輸協定，也支援100瓦充電與15瓦供電。基本上，使用者在USB-C連接埠或接頭旁邊，看到「閃電」的符號，那就是Thunderbolt 3埠。

還有一些規格也已經是商用產品的基本規格，像是背光鍵盤、TPM晶片、支援多指手勢操作的觸控板，在我們這次測試的各臺產品都有。大多數商務機種也能支援vPro管理技術，並配置指紋辨識器，一些產品也還是會提供智慧卡讀卡機、4G LTE SIM卡插槽，以對應多元的企業商務使用需求。不過，像是可對應Windows Hello臉部辨識的紅外線攝影鏡頭，只有部分產品在客製規格的部分才會提供，要成為標準還有一段距離。

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